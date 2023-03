Planifiez, construisez…et prospérez ? En tant que maire, revitalisez une ville délabrée en construisant des boutiques, embauchant du personnel, automatisant les livraisons, attirant les touristes et évitant les catastrophes. Qui a dit qu’être maire était facile ?

Un tout nouveau jeu de simulation de construction de ville, Go-Go Town !, a été annoncé par le développeur et éditeur Prideful Sloth. Il sortira sur Nintendo Switch en 2024.

Choisissez vos horaires. Devenez votre propre patron. Un simple appel téléphonique et… félicitations ! Vous êtes le nouveau maire de Go-Go Town, une destination touristique délabrée qui a connu des jours meilleurs. Tout comme ses habitants…

Construisez. En vous appuyant sur les conseils des plus anciens habitants de Go-Go Town, vous apprendrez vite les tenants et les aboutissants du métier de maire, à commencer par la construction et la réparation des bâtiments. Tout cela pour encourager plus de touristes à venir visiter la ville ! Mais ne vous inquiétez pas, grâce à vos outils, ce travail sera un jeu d’enfant : des tronçonneuses, perceuses, tondeuses, souffleurs à feuilles, et bien d’autres outils électriques sont à votre disposition. Après avoir réparé les bâtiments délabrés, redécoré la ville et construit quelques nouvelles boutiques, il est temps de passer à la planification.

Gérez. Vous devrez vous assurer que tout se passe bien. C’est à vous de prendre des décisions concernant les boutiques à construire, les personnes qui vont les gérer, la manière dont elles vont générer des revenus, et la manière de gérer les chaînes d’approvisionnement qui les alimenteront, tout en vous assurant que les infrastructures sont suffisamment solides pour éviter toute catastrophe majeure. Allez-vous construire une salle d’arcade équipée d’un jeu de danse et de néons ? Ne serait-ce pas également génial d’avoir un restaurant de hamburgers en ville ? Et qu’est-ce qui accompagne mieux un hamburger qu’une boutique de glaces et de milkshakes ? Et pourquoi pas une boutique de souvenirs ? Après tout, tout le monde voudra un petit souvenir de Go-Go Town !

Automatisez. La gestion de la ville va vous tenir occupé, mais ne vous inquiétez pas : vos habitants sont toujours prêts à vous aider ! Développez les différents secteurs de production en embauchant des mineurs, des pêcheurs, des bûcherons ou des agriculteurs ; boostez le commerce de votre ville en recrutant des commerçants, des artisans et des vendeurs de hot-dogs ; et faites circuler la marchandise avec une équipe de coursiers ! En vous appuyant sur la bonne combinaison d’outils, de stratégies et d’infrastructures, votre ville deviendra une machine bien huilée.

Développez. Vous réaliserez vite que votre petite ville animée a besoin de plus d’espace pour se développer ! Grâce à l’arbre des technologies, vous pourrez débloquer des fonctionnalités comme la terraformation ; elles vous donneront encore plus de contrôle sur le développement de votre ville. Des maisons plus imposantes, des bâtiments uniques tels que des galeries d’art, et une grande variété d’objets qui vous permettront d’ajouter votre touche personnelle à chaque quartier.

Prospérez. Mais votre travail acharné pour développer Go-Go Town ne passera pas inaperçu ! Les nouvelles de vos actions se répandront rapidement, et les touristes commenceront à affluer. Ils auront de l’argent à dépenser, et chercheront à Go-Go Town des lieux où manger et se divertir, des bancs pour se reposer, et de beaux paysages à publier sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux aimeront peut-être tellement la ville qu’ils voudront s’y installer définitivement.