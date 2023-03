Souls of Chronos est un RPG sorti le 14 février dernier qui est édité par le studio Astrolabe Games. Nous incarnons le personnage nommé Sid qui travaille pour une organisation qui œuvre pour maintenir la paix dans Astrella. Elle doit faire face à des attaques venant d’une organisation nommée the Antelope qui menace la paix obtenue depuis nombre d’années après l’évènement catastrophique nommé l’Apocalypse. À noter que le jeu est dans un anglais plutôt littéraire et qu’il faudra un bon niveau d’anglais ou un bon traducteur pour pouvoir comprendre correctement l’histoire du jeu.

Une guerre des gangs

Au début nous apprenons à prendre notre personnage en main, à le déplacer. Puis nous avons quelques quêtes à faire qui nous amènent à interagir avec les personnages et qui nous amène à nous familiariser avec la technique de combat en temps réel.

Au début de l’histoire, Sid fait la connaissance d’une jeune fille nommée Torii au moment de sa mort imminente suite à un règlement de compte entre gangs. Sid demande à Vasta de payer pour sa protection ce que celui-ci lui refuse. Apparait alors la jeune fille au moment où Vasta attaque Sid et celle-ci lui sauve la vie grâce à un phénomène de ralentissement de temps.

Torii est en fait un Chronus ce qui lui confère des pouvoirs et des compétences particulières que nous pourrons gagner tout au long de notre aventure et qui nous viendront en aide dans la réalisation de certaines quêtes.

Ensuite, nous en apprenons un peu plus sur les gangs qui peuplent Astrella ce qui nous amène à comprendre les tensions actuelles dans la ville. Pour nous diriger vers les quêtes, nous avons une carte qui se trouve sur le côté de l’écran ce qui facilite nos différents déplacements et nous aide à nous repérer. Dans la plupart des dialogues, nous aurons plusieurs options de réponses ce qui pourra influencer la suite de l’histoire. Nous avons accès à des quêtes pour faire avancer l’histoire principale ainsi qu’à des quêtes annexes.

Les mécaniques caractéristiques du JRPG

Dans Souls of Chronos, vous gagnerez des points d’expérience qui vous permettront de faire évoluer les armes de votre personnage. D’un autre côté, vos décisions lors des différents dialogues vous permettront de gagner aussi des points de compétences. Ces points d’expérience et d’évolution de votre arme vous permettront d’avancer dans l’histoire.

D’un autre côté, Torii aura quant à elle besoin de points de compétence pour avoir accès à un certain nombre de « sorts ». Dans un premier temps, vous pourrez parfois figer le temps pour quelques secondes ce qui pourra vous permettre d’éliminer des ennemis plus facilement ou de vous extirper de quelques phases de jeu un peu dangereuses.

Les sauvegardes reprennent aussi les mécaniques connues dans ce type de jeu c’est-à-dire qu’il faudra aller dormir dans votre lit dans l’auberge d’Astrella nommée the Cape pour pouvoir sauvegarder votre progression. Il faudra alors veiller à le faire de manière régulière afin de ne pas perdre ce que vous aviez fait en cas de défaite face à un ou plusieurs ennemis.

D’autre part, certains personnages nous proposeront des mini-jeux comme tirer le plus vite possible et le plus précisément possible sur des cibles.

De la lecture en anglais sur une musique douce

Les personnages ne sont pas doublés, il faudra donc faire l’effort de lire tous les nombreux dialogues.

Les graphismes sont très beaux et le jeu est agréable à parcourir pour les yeux que ce soit en mode docké comme en mode portable.

Du côté de l’accompagnement sonore, le jeu a une bande sonore très agréable et adaptée aux différents environnements que vous pourrez parcourir au cours de votre progression. Une musique plutôt douce est agréable sera présente la plupart du temps et celle-ci changera lorsque vous irez dans d’autres environnements comme le repaire de notre organisation, les égouts…au moment des combats, celle-ci s’accélèrera.

Les chargements entre les différents lieux et les dialogues sont relativement courts. Le jeu est très fluide ce qui le rend très agréable à faire.

Conclusion 6 /10 Souls of Chronos est un JRPG à l’histoire intéressante et aux mécaniques caractéristiques du genre. Son principal défaut résidera dans le fait qu’il est uniquement en anglais sans sous-titrage ce qui rend sa compréhension difficile pour toute personne ne maitrisant pas la langue. Ses différentes fins possibles induisent une rejouabilité intéressante. Vos choix au cours des différents dialogues vous amèneront vers une fin ou une autre. Cela allongera aussi la durée de vie de ce jeu qui se situe aux alentours d’une bonne dizaine d’heures. Le jeu est proposé à 18,99€ sur l’eShop de Nintendo. Aucune version physique n’est prévue pour le moment. LES PLUS Une histoire assez dense et prenante

Une histoire assez dense et prenante Des choix qui modifieront l’issue de la partie

Des choix qui modifieront l’issue de la partie Des mécaniques caractéristiques des JRPG LES MOINS Beaucoup de dialogues

Beaucoup de dialogues En anglais ce qui freine la compréhension et ne permet pas de profiter pleinement de l’histoire. Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Durée de vie / prix 0

Difficulté liée à la langue 0

Difficulté 0