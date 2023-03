Draw Rider Remake est un jeu qui nous vient du Kazakhstan, cet énorme pays d’Asie centrale frontalier de la Russie. Il était à la base un clone de Free Rider, un jeu flash qui avait eu un certain succès dans les années 2000. Après Draw Rider, sorti en 2013 sur mobile, 17studio nous propose Draw Rider Remake, disponible depuis le premier septembre 2022 sur la Nintendo Switch au prix de quinze euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Draw Rider Remake.

Un remake d’un jeu mobile…

Draw Rider Remake est un jeu d’arcade en 2D qui repose sur un principe simple. Nous incarnons un stickman sur son vélo qui doit réussir à aller à l’autre bout du niveau le plus rapidement possible sans tomber, où, en tout cas, sans mourir. Dans ce jeu, la difficulté ne vient pas tant des parcours, mais de la physique qui viendra très rapidement perturber notre progression.

Nous devons faire face à des bosses, nos pires ennemies, qui viendront très régulièrement faire tanguer notre véhicule, mais nous avons aussi à faire face à des bombes négligemment posées sur le passage, à des accélérateurs aussi pratiques que dangereux, ou encore à des aimants qui nous guideront aussi bien vers l’arrivée que vers une mort certaine.

Draw Rider Remake propose plus de trois cents niveaux sur lesquels nous devons réussir à survivre sur un vélo, mais aussi parfois sur d’autres véhicules, comme une luge, une moto ou une voiture qui possèderont leur propre physique.

Chaque niveau est assez court. Ils se terminent entre cinq à trente secondes. Nous pouvons obtenir trois médailles, en fonction du temps que nous faisons : l’or, l’argent, et le bronze. Ces médailles, outre la satisfaction de réussite, sont capitales pour la progression de l’aventure, car elles nous donnent des points qui permettront de débloquer les nouvelles catégories.

Bien que tout se débloque assez facilement au début, nous devons très rapidement revenir sur les anciens niveaux afin d’obtenir ces fameuses médailles qui sont notre porte de sortie vers de nouveaux parcours.

Cette idée est tout aussi frustrante qu’efficace. Avec des niveaux aussi courts, nous recommençons une, deux, dix fois le même parcours sans ressentir la moindre fatigue ou répétitivité. Ce système a l’avantage de nous donner une grande satisfaction lorsque nous réussissons enfin à obtenir le nombre de points nécessaires pour débloquer de nouveaux niveaux.

Le jeu, en plus de ce mode carrière, propose aussi un éditeur bien réalisé et tactile dans lequel nous pouvons construire nos propres niveaux. Cependant, comme pour tous les jeux dans lesquels nous pouvons publier nos créations, la réussite de ce mode vient du travail de la communauté.

… Idéal pour de courtes sessions de jeu

Malheureusement, hormis quelques rares niveaux, les niveaux de cette communauté sont banals, sans originalité, et ont comme seuls intérêts d’avoir un joli dessin au milieu de celui-ci. Il y a même des niveaux plutôt limites, vulgaires, peu adaptés à un public jeune, et parfois certains affichent des messages de propagande pro-russes… Le manque de modération et de qualité nous rebute de quelque chose qui aurait pu pourtant être intéressant.

Pour le reste de la campagne, le level design est réussi, et le grand nombre de niveaux et défis est assez varié pour nous tenir en haleine. Les niveaux sont équilibrés : certains sont vraiment amusants alors que d’autres nous obligent à maitriser parfaitement la technique pour arriver à la ligne d’arrivée.

La durée de vie est importante, surtout si comme nous, vous n’êtes pas des maîtres de Draw Rider. Vous pouvez aussi débloquer des skins pour personnaliser votre vélo et votre stickman. Ces éléments se débloquent au fil de la progression alors que d’autres sont cachés dans les niveaux.

Malgré tous ces éléments, nous avons quand même la sensation que le jeu, un remake d’un jeu mobile, propose un contenu pas assez étoffé pour justifier son prix de quinze euros. C’est un jeu sympathique, qui vous amusera sur de courtes sessions, mais qui finira malheureusement par vous lasser.

C’est un jeu avant tout pour les « complétionnistes », les « casual gamers », ou encore ceux qui veulent juste se détendre avant de repartir à l’assaut d’un plus gros jeu.

Les graphismes ne sont pas exceptionnels, ils sont très simples et nous ne sommes ni charmés, ni impressionnés, ils nous laissent juste sur notre faim. La bande-son, elle, au contraire est bien plus intéressante. Les pistes varient assez souvent, et même si certains bruitages sont énervants (comme celui de la moto), les musiques sont intéressantes.

Le jeu est aussi agréable en mode docké qu’en portable. C’est un jeu qui est facile à prendre en main, accessible, et parfait pour ceux qui veulent jouer lors d’un long trajet sans se couper du monde.

Draw Rider Remake n’est pas traduit en français. Ce n’est cependant pas un frein pour y jouer.

Draw Rider Remake n'est pas un jeu qui va changer la face du monde, mais c'est un jeu d'arcade 2D pour autant très sympathique. Avec un gameplay efficace et un level design soigné, il est idéal pour de courtes sessions sans prise de tête. C'est aussi un jeu qui peut malheureusement vous lasser très rapidement et que vous laisserez au fond de votre bibliothèque, la faute à un manque de profondeur. Les graphismes sont assez moyens et le jeu n'a pas de traduction française. Fort heureusement, ce ne sont pas des détails qui comptent ici.

