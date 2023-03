Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Escape Room Bundle – 21.0GB

Batora: Lost Haven – 8.2GB

LEGO 2K Drive – 7.8GB

Tin Hearts – 5.8GB

TAPE: Unveil the Memories – 3.8GB

Lifeslide – 2.8GB

Tron: Identity – 2.5GB

Smile For Me – 1.6GB

BookyPets Legends – 1.3GB

God of Rock – 1.3GB

Alekon – 1.2GB

Tuya – 1.2GB

Kana Quest – 740MB

Super Cute Alien’s Adventure – 565MB

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – 557MB

Labyrinth of Zangetsu – 482MB

Ratyboy Adventures – 258MB

Ultimate Anime Jigsaw Puzzle – 214MB

Goroons – 203MB

Dashing Orange – 159MB

Squares and Numbers – 128MB

The Answer is 42 – 127MB

Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist – 124MB

Lucky Slots – 115MB

Celebrity Slot Machine – 113MB

Tasty Slot Machine – 112MB

Pocket Academy 3 – 84MB

Fusion SHIFT – 77MB

Billy 101 – 46MB

Neko Rescue Tale – 34MB