Meg’s Monster est sorti le 2 mars 2023 sur l’eShop, il est édité et développé par Odencat. Odencat est un développeur et un éditeur à ses beaux jours provenant du Japon. Ils ont créé quelques jeux fort sympathiques, avec souvent la mise en avant de l’histoire tel que l’excellent Bear’s restaurants.

Histoire

Une personne humaine s’avance et se décapuchonne, une jeune femme blonde monologuant sur le pourquoi de sa venue à ce vieux bâtiment de recherche où sa mère travaillait.

A chaque fois qu’elle regarde le ciel, une étoile sort du lot, une étoile rouge. Dès qu’elle voit cette étoile son cœur se serre. Après avoir cherché dans quelques salles du bâtiment, elle trouve une radio où elle trouvera un vieux message enregistré et une voix … qu’elle reconnaît et la renvoie à son enfance.

On voit une petite fille blonde s’appelant Meg qui se réveille subitement à la recherche de sa mère. Fébrile, elle fait des recherches dans son environnement et tombe sur 2 monstres qui sont rapidement introduits.

Roy & Golan sont ces 2 monstres. Après une rapide discussion, Golan décide de manger Meg et celle-ci se met à pleurer. Tout d’un coup le monde devient rouge et semble sur le point d’imploser.

Ils décident d’en apprendre plus sur la petite fille et de comprendre pourquoi le monde semble se détruire au contact de ses larmes et comment empêcher la tristesse de Meg d’arriver.

L’histoire est sûrement le point le plus important de ce jeu, elle devrait vous touchez dans le bon sens du terme et vous ne penserez pas être autant investi dans cette histoire à l’apparence toute simple.

Le récit est suffisamment complexe pour être apprécié, l’humour est présent avec même un peu d’humour noir et assez grossier par moment. Les dialogues avec les PNJ sont, généralement, assez intéressant pour se stopper et vouloir leur parler.

Gameplay

Vous contrôlez Roy pendant toute l’aventure, Meg & Golan seront vos compagnons mais ne joueront pas un rôle de combattant. Les rencontres contre les ennemis ressembleront à des combats classiques dans un style RPG tour par tour, mais vous aurez 99999 PV et les ennemis feront des dégâts dérisoires comparés à vos points de vie titanesques. Pour compenser cet énorme avantage, Meg se trouvera sur votre dos et son moral baissera si vous prenez des coups. Pour empêcher la baisse de moral vous devrez jouer avec Meg en combat en utilisant divers jouets que vous trouverez au fur et à mesure de l’histoire. Certains donnent juste du moral et d’autres donnent des bonus d’attaque et de défense. Si vous atteignez zéro, c’est Game Over, le monde est détruit et vous devrez recommencer le combat.

Les compétences de Roy se résument en quelques lignes, il peut donner un petit coup de poing, un gros coup de poing, un super coup de poing et se défendre, ce qui est extrêmement important à utiliser correctement. Vous aurez une barre de « mana » qui se remplit à chaque fois que vous n’effectuez pas d’attaque demandant du « mana » sinon certains combats auront leur capacité unique. Eh oui les combats auront un mouvement spécial en rapport avec la situation actuelle tel que pêcher un poisson pour vous permettre le sortir de l’eau et de le tabasser sur la terre ferme. Les combats seront toujours prévus, vous n’aurez pas de combat aléatoire, il n’y a pas de farm d’exp, vous n’obtiendrez pas de nouveau allié pour combattre à vos côté, bref la stratégie sera souvent la même.

Les combats serviront à sublimer l’histoire qu’elle raconte et bien qu’il suffît de taper, se défendre, taper plus fort et faire un mouvement spécial, les combats sauront se renouveler.

Graphismes/Musique

Le jeu est assez joli pour du pixel art, vous retrouverez des graphismes très proches de Mother 3 alias « Earthbound 3 » qui n’est jamais sorti chez nous. Les animations aussi sont vraiment pas mal, après ce sont surtout celles hors des combats qui vous marqueront. Les musiques sont vraiment jolies surtout celle du menu principal qui est chantée, ce qui peut être assez rare pour un jeu de 15€. Le sound design fait ce qu’on lui demande, rien de remarquable et de particulièrement notable.

Durée de vie

Pour un RPG on pourrait dire que le jeu est relativement court, mais il raconte uniquement une histoire et le gameplay est là pour appuyer son histoire. Vous devriez n’en avoir que pour 6h en faisant toutes les petites histoires supplémentaires qui sont relativement courtes aussi, en revanche si vous faites uniquement l’aventure principale, 4-5h devrait suffire.

Conclusion 7.8 /10 Meg's story est intéressant, il est graphiquement proche d'un jeu GameBoy Advance et pourtant il a arrivera à vous émouvoir. Le gameplay est simple et efficace, peut-être que certains en demanderont plus, mais il permet d'embellir l'histoire déjà fort intéressante. Les animations ne feront pas trop moche, mais elles feront ce qu'il faut pour apprécier le jeu à sa juste valeur. Les musiques sont assez fantastiques dans l'ensemble et le thème principal du jeu est tellement bien. La durée de vie n'est pas folle pour un RPG, mais elle se suffira pour son histoire et le prix. Pour finir Meg's story à des allures simples, mais elle cache une petite merveille de scénario et un gameplay agréable à prendre en main même pour les néophytes. LES PLUS son histoire est surprenante et prenante

le gameplay simple est agréable à jouer pour les pro et inconnus du genre

Le pixel art est vraiment beau

il faut écouter la musique du jeu et la télécharger

Une durée de vie un peu courte, mais on n'en demanderait pas forcément plus

L'humour est à tous les goûts LES MOINS les animations ne sont pas nulles, mais rien de dingue

Pas de véritable 100% ou de contenu à faire après la fin du jeu

Si vous cherchez du challenge, ce n'est pas ce jeu

