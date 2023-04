Le 1er Avril 2023 (et non, ce n’est pas un poisson), SNK Playmore a profité de l’EVO Japan,l’un des plus gros événements de jeux de combat pour nous présenter ses prochains jeux et DLC. Parmi toutes les annonces, une qui a fait grand bruit : l’arrivée de KOF XIII sur Nintendo Switch et PS4 !

Nommé THE KING OF FIGHTERS XIII Global Match, le jeu aura du rollback netcode ainsi que des améliorations pour le mode en ligne.

La seule date annoncée est une open beta test arrivant au début de l’été 2023.

Pour rappel, KOF XIII est sorti le 25 Février 2010 et clôture la saga Ash. A vous de composer votre équipe de 3 personnages pour vous battre contre d’autres équipes. Au niveau du casting, nous pourrions comparer KOF à ce que fait Smash Bros : il regroupe une énorme majorité de personnages cultes provenant des différents univers sous licence SNK comme Metal Slug, Art of fighting ou encore Fatal Fury avec le légendaire Terry Bogard et bien d’autres.

Est-ce un test pour voir s’il y a un public pour la licence KOF sur Nintendo Switch, afin de sortir d’autres opus ?