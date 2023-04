Les enfants deviennent une cible de plus en plus convoitée par les développeurs. Nombreux rivalisent alors d’ingéniosité pour parvenir à susciter la curiosité des parents, tout en promettant d’être bénéfiques pour les bambins, par divers aspects tous aussi ludiques que distrayants. Peu parviennent néanmoins à se hisser hors du lot, loin des titres vides d’intérêt (et souvent particulièrement maigres en contenu). Qu’en est-il du titre d’aujourd’hui ? Parviendra-t-il enfin à être digne d’être mis entre les mains des plus jeunes ?

Développé et édité par 17Studio LLC, l’arrivée du joueur au sein du titre annonce la couleur : c’est festif, joyeux, et tout plein de couleurs ! La fine équipe animalière, allant de l’hippopotame rose au chat roux, en passant par le chien et le renard qui semblent tout droit sortis d’une soirée costumée, se trémousse à l’écran sous une musique guillerette. Deux modes de jeux sont dès lors disponibles : l’un semble se concentrer sur les enfant de 2 ans et plus (ah oui, c’est jeune…!), l’autre sur les bambins de 5 ans et plus.

En restant un peu sur le soft, nous constatons des transitions nettes et franches entre les musiques, comme si ces dernières étaient simplement collées les unes aux autres pour ne former qu’un grand tout. D’accord.

Si jeune et déjà un gamer !

Commençons notre découverte par la partie consacrée aux plus petits, à savoir les 2 ans et plus. L’écran s’ouvre dès lors sur une charmante petite prairie ornée de plusieurs centres d’intérêt pour le moment grisés, tandis que le premier nous est clairement indiqué : la clairière secrète où nos amis se racontent des histoires, en français. Les voix sont infantiles et semblent parfois un peu robotisées. Heureusement, l’héroïne principale semble un peu plus convaincue par son interprétation… Les séquences légèrement animées sont entrecoupées par quelques temps de chargement, et même un retour furtif sur l’écran de sélection du niveau. Le calibrage général nous semble d’ores et déjà un peu hasardeux… tandis que les enfants sont soumis à un flot d’images passablement agressives sous une musique du même calibre.

Après une courte histoire, assez classique mettant en scène un dragon et une héroïne plus courageuse que les autres, un petit jeu débute : une bataille de danse contre le dragon. L’enfant doit simplement faire glisser un bouton vers le haut, le tout est indiqué par une petite main (similaire à celle de Mickey) tandis qu’une voix fluette rappelle oralement la démarche à suivre. La même manœuvre doit dès lors être réalisée ensuite vers le bas, puis à gauche et à droite. Les enfants peuvent utiliser le tactile ou bien jouer à la manette grâce au joystick droit. Le temps est limité, avec un cerclage rouge autour du bouton. Si jeune et déjà sous la contrainte…

Si l’enfant vient à perdre, un drôle de panneau apparaît avec pour en tête « Si perde ! », tiens tiens… le français se serait-il dérobé avec les pas de danse ? Ce panneau reviendra pourtant aussi souvent que nécessaire afin de demander à l’enfant s’il souhaite relancer le jeu ou non.

Une fois le challenge réussi, l’histoire reprend… puis un nouveau jeu, demandant cette fois-ci à l’enfant de retrouver une danseuse au bandana rouge. Nous avons laissé le jeu en suspens… il s’est alors lancé tout seul, déclenchant la victoire de l’enfant. D’accord.

L’aventure se déroule ainsi avec plus ou moins de petites coupures rapides de chargement, entre jeu et histoire. Les jeux ne se montrent pas tous bien réactifs et nous nous contentons le plus souvent à appuyer sur l’écran sans grande conviction, parfois le soft ne semble guère avoir besoin de nous… et joue tout seul si nous le laissons faire. L’enfant ne dispose, par ailleurs, pas de temps mort puisque tout s’enchaîne à vive allure, comme s’il fallait vite en finir… Certains bruitages sont restés un peu nébuleux dans nos oreilles, et nous n’avons pas tout compris, comme le « Luce », serait-ce une autre langue… ?

L’enfant passera par le supermarché afin de faire quelques emplettes, puis il faudra payer les courses et enfin rendre une petite visite à grand-mère, tandis que le dragon souhaite l’en empêcher. (Et c’est parti pour une bataille de tomates ! Probablement le petit jeu qui séduira le mieux les plus petits qui n’ont qu’à tapoter partout sur l’écran, idéalement sur le dragon tout de même !)

Une similitude avec le petit chaperon rouge est plus que tendancieuse avec ce dragon (un peu effrayant tout de même, qui ne lâche pas la gamine hippo d’une semelle !) et ne passera pas inaperçue auprès des adultes qui connaissent leurs classiques. La fin de l’histoire se clôture par l’intervention de la police qu’il est nécessaire d’appeler au numéro d’urgence, le 911 (pas mal).

L’histoire se clôture en ligne droite en 15 minutes environ. Disons le double pour les plus petits qui n’ont pas l’habitude des écrans. Un semblant de coloriages est alors proposé, comme une petite récompense : quelques dessins sous lesquels il faut passer des bombes de peinture automatiques pour les gorger de couleurs. Très rapide, très efficace (surtout que le soft réalise les dernières retouches tout seul, encore), pas désagréable en soi.

L’enfant peut aussi réaliser quelques séquences de collages sur différents tableaux en sélectionnant les bons stickers à installer. Quelques minutes supplémentaires sur le soft de grappillées.

Ces deux mini-jeux nous semblent plus adaptés aux très petits et les développeurs ont particulièrement eu raison de les intégrer à leur soft…

Le soft pour les petits grands

Nous étions prêts pour une nouvelle histoire… que nenni ! Il s’agit en vérité exactement de la même aventure, avec les mêmes jeux, simplement légèrement plus difficiles… Les coloriages et les gommettes, eux, sont identiques.

D’accord.

Hippo: Little Red Riding Hood est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ sur l’eShop.

Le saviez-vous ?

L’œuvre originale du petit chaperon rouge est quelque peu différente de celle présentée de nos jours aux enfants… en effet, la fin y est nettement moins heureuse, et la jeune fille se fait dévorer par le loup. La morale de l’histoire repose donc sur la vigilance qu’il convient d’avoir auprès des inconnus…

Conclusion 4.5 /10 Mauvaise pioche, à nouveau. Malgré quelques bonnes idées, ce nouvel opus à destination des plus jeunes manque cruellement d'intérêt, avec des très petits soumis à une cadence infernale, tandis que les grands (5 ans et plus, pas bien grands quand même !) sont finalement servis presque à l'identique. Le soft ne compte qu'une seule et unique histoire, proche de celle du petit chaperon rouge, qui manque de messages adressés aux plus jeunes, si ce n'est qu'il faut appeler la police lorsque notre grand-mère s'est transformée en dragon... Proposé au tarif de 10 euros, les parents ne manqueront pas de trouver une activité plus ludique, et bien plus longue, à offrir à leurs bambins... LES PLUS Traduction française de l'histoire (mais quelques coquilles persistantes)

Traduction française de l'histoire (mais quelques coquilles persistantes) Mignon et coloré

Mignon et coloré Les coloriages et gommettes sont plutôt agréables pour les plus jeunes LES MOINS Aspect ludique peu présent

Aspect ludique peu présent Des temps de chargement qui s'intercalent furtivement entre les scènes

Des temps de chargement qui s'intercalent furtivement entre les scènes Une seule et unique histoire, pour les très petits, comme pour les (un peu) plus grands

Une seule et unique histoire, pour les très petits, comme pour les (un peu) plus grands Une interprétation des personnages perfectible, notamment celle du dragon

Une interprétation des personnages perfectible, notamment celle du dragon Un peu trop rapide et chargé pour les tous petits...

Un peu trop rapide et chargé pour les tous petits... Tarif trop élevé pour le contenu proposé Détail de la note Univers graphique 0

Univers sonore 0

Accessibilité (pour les plus jeunes) 0

Ludique (pour les plus jeunes) 0

Amusant (pour les plus jeunes) 0

Richesse du contenu 0