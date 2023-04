Constituez une équipe, portez des chapeaux et prenez part à des braquages ridicules dans ce jeu d’action hilarant, qui sera aussi disponible sur Nintendo Switch.

STOCKHOLM – 7 avril 2023 – Le développeur indépendant Kenny Sun et l’éditeur Raw Fury ont annoncé que Mr. Sun’s Hatbox, le jeu de plateforme roguelite, nominé pour « Excellence in Design » à l’IGF de cette année, sera lancé le 20 avril 2023. Le jeu arrivera simultanément sur Steam (PC et Mac), ainsi que sur Nintendo Switch !

Lorsque l’infâme M. Moon et ses fauteurs de troubles volent la livraison de la boîte à chapeaux de ce pauvre M. Sun, c’est à vous, honorable coursier, de le récupérer ! Améliorez votre QG, constituez une équipe de voleurs de chapeaux et lancez-vous dans des missions dangereusement ridicules pour arriver à vos fins. Que vous optiez pour la discrétion ou que vous préfériez la baston, vous devrez revêtir toute une panoplie d’armes et de couvre-chefs dotés d’avantages uniques avant d’espérer pouvoir mettre la main sur le colis volé.

Jouez les missions de la campagne seul ou avec un ami en coopération via le multijoueur local ou grâce à Steam Remote Play Together. Vous pourrez même vous retrouver face à des lasers, des épées, des canons, des fourches, des canards en caoutchouc, des baguettes rassises, un bâton qui transforme les ennemis en grenouilles et, bien sûr, une variété de chapeaux puissants dans les modes multijoueur Deathmatch et Last One Standing !

Caractéristiques principales :

Commencez petit et constituez votre équipe pour éliminer l’espiègle M. Moon et ses acolytes à travers une variété de missions d’action-plateforme complètement déjantés

Développez votre QG pour réaliser des opérations plus audacieuses. Construisez une prison pour laver le cerveau des prisonniers, un laboratoire pour faire des expériences sur votre personnel, un marché noir pour acheter des produits de contrebande, et bien plus encore !

Éliminez les sbires de M. Moon ou capturez-les pour les « rallier » à votre cause ! Recrutez une équipe d’anciens criminels dotés de caractéristiques uniques que vous utiliserez lors de vos futures missions.

Collectionnez plus de 50 chapeaux aux propriétés spéciales, dont des bandeaux de dynamite, des boîtes en carton ou encore des écouteurs antibruit ! Choisissez ceux qui s’adapteront le mieux à votre style de jeu.

Jouez chaque mission en solo ou avec un ami en coopération, puis affrontez-les dans les modes Deathmatch et Last One Standing PvP en multijoueur local ou via Steam Remote Play Together.

Un design rétro et coloré conçu par Mr Kenny Sun, créateur d’expériences visuellement envoûtantes comme Circa Infinity et Yankai’s Peak