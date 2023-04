POST VOID n’est pas qu’un simple FPS. C’est une expérience très courte mais terriblement perturbante dans laquelle nous nous plongeons. Ce jeu est l’œuvre de deux développeurs indépendants suédois et de leur studio, YCJY Games (Why CJ Why). POST VOID est édité par Super Rare Games et est disponible depuis le 16 mars 2023 sur la Nintendo Switch au prix de cinq euros cinquante via l’eShop. Le jeu ne le précise nulle part mais il est à éviter pour toute personne épileptique.

Une expérience de FPS nerveuse

POST VOID, sorti en 2020 sur Steam, est un FPS, mais aussi une expérience qui ne plaira pas à tous. Il faut avoir les nerfs et les yeux bien solides avant de se lancer sur cette aventure. Dans ce jeu, l’action est nerveuse, même frénétique, et la survie, obligatoire.

Votre objectif est de réussir à terminer les onze niveaux du jeu en vie afin de réaliser le meilleur score possible. Sur cette idée très simple révèle une difficulté diablement relevée. En effet, dans POST VOID, nous perdons de la vie quand nous sommes touchés par les adversaires, mais aussi au fil du temps. Nous récupérerons de la vie quand nous tuons des ennemis et à chaque fin de niveau. Nous devons sprinter pour éliminer les adversaires, et la moindre petite erreur est souvent synonyme de mort.

La prise en main est très simple, et nous ne sommes pas dépaysés des autres FPS. POST VOID possède onze niveaux avec une difficulté croissante qui est parfaite pour s’arracher les cheveux. À chaque nouveau niveau, une nouvelle variété de monstres s’ajoute à l’étage. Si les premiers « humains » sont simples, que les étranges créatures du deuxième niveau se visent assez facilement, la difficulté se corse quand il faudra tirer à droite, à gauche, en haut, en bas, à une vitesse si folle que nous ne savons pas vraiment ce que nous sommes en train de faire.

Pour compléter cette difficulté, les chemins vers l’arrivée deviendront eux aussi de plus en plus compliqués à traverser. Il faudra sauter et se dépatouiller pour ne pas tomber dans les impasses.

Nous pouvons débloquer une compétence à chaque fin de niveau qui viendra un peu (vraiment un tout petit peu) simplifier l’aventure. Nous allons pouvoir recharger notre arme plus vite, ralentir les balles adverses ou bien même avoir plus de vie. Si certaines améliorations sont salutaires, d’autres sont moins pratiques. Nous pouvons changer d’arme pour en avoir une plus puissante, malheureusement, le moindre petit changement dans notre façon de jouer amène irrémédiablement à la défaite.

À la fin de la partie ou à chaque mort, le score est compté en fonction de notre avancée dans le jeu, mais aussi en fonction de notre précision, du nombre de tirs dans la tête et de coups reçus.

Ce jeu, bien qu’étrange, possède un gameplay efficace et addictif. Il y a toujours cette volonté de retourner sur le jeu pour battre son score, pour corriger la petite erreur que nous avons fait.

POST VOID est une expérience étrange qui ne plaira pas à tout le monde, très peu accessible et pour un public très restreint. La répétition et la mort sont inhérentes au jeu et beaucoup pourraient se lasser de ce que propose le FPS.

De plus, POST VOID sur Nintendo Switch est bien moins précis que sur ordinateur. Il y a clairement un fossé entre les deux versions, et l’expérience est bien moins agréable sur console que sur ordinateur, car la manette n’arrive pas à suivre le mouvement d’une souris.

Le prix est toujours bas, mais il est doublé entre la version sur console et celle sur Steam. Quitte à choisir, nous vous conseillons d’opter pour le jeu sur ordinateur qui est moins cher (2€50) et plus agréable. La durée de vie est assez courte malgré la grande rejouabilité.

Les graphismes sont étranges, ils ressemblent aux anciens FPS mais sous acide. Ils ont vraiment une patte, mais comme le reste du jeu, il n’est pas adapté à tous les joueurs.

La bande-son est très bonne, bien que répétitive, et permet d’insister sur la frénésie de cette expérience.

Afin que vous puissiez pleinement comprendre ce qu’est POST VOID, mais aussi pour comparer la version Nintendo Switch et PC, nous vous avons préparé une très courte vidéo de gameplay.

Conclusion 6.3 /10 POST VOID est un jeu étrange comme nous n'en voyons que très peu. Véritable expérience, elle ne plaira qu'à un tout petit public qui aime les jeux nerveux qui appuient sur tous les curseurs en même temps. Le gameplay est intéressant, addictif, mais la différence de confort dans un jeu aussi frénétique entre la souris et la manette se fait très rapidement ressentir. Nous ne comprenons pas que le jeu, au prix idéal de deux euros cinquante sur ordinateur soit doublé sur ordinateur. Attention, le jeu ne propose aucune traduction française.

