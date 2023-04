A Matter of Principle fait un pari audacieux en nous proposant un visual novel qui parle d’Histoire, et tout particulièrement des évènements qui ont précédés la Première Guerre Mondiale. Le jeu est développé et publié par les russes de DillyFrame Games, qui ont déjà sorti Blind Postman ou Cube Decider sur notre Nintendo Switch.

A Matter of Principle est disponible depuis le 14 janvier 2023 au prix de quatre euros. Bonne opération ou arnaque ? C’est la question auquel nous allons essayer de répondre.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau bon en anglais est nécessaire pour jouer à A Matter of Principle.

Un visual novel sur les prémices de la Première Guerre Mondiale

A Matter of Principle (une question de principe) est un visual novel qui nous parle de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche le 28 juin 1914, événement déclencheur de la première guerre mondiale.

Cependant, au lieu de se concentrer sur la grande Histoire, A Matter of Principle préfère se concentrer sur la trajectoire et la vie de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, ainsi que sur celles de Gavrilo Princip, l’assassin alors âgé de dix-neuf ans

Le pari est audacieux : il est toujours compliqué de raconter une histoire dont nous connaissons déjà les tenants et les aboutissants, et surtout dont nous connaissons déjà la fin. Comme beaucoup de visual novels, notre seul objectif est de suivre le récit sans aucun impact sur l’histoire.

Bien qu’A Matter of Principle revendique un contenu fictionnel, nous nous apercevons que le jeu flirte entre le réalisme et la réalité historique. Les vraies prises de risque d’écriture entre les personnages fictifs et réels sont souvent pour les rendre plus manichéens, plus doux et accessibles mais ils deviennent alors beaucoup plus plats et ennuyeux. Le jeu n’hésite pas à romantiser les personnages pour essayer de les rendre empathiques, qu’ils soient riches et puissants ou pauvres et misérables.

C’est vraiment dommage, car le concept et la période choisie par le jeu souvent vraiment passionnants. Étudier la vie de deux personnages, qui malgré eux, ont façonné le monde actuel est un magnifique choix scénaristique qui ne peut que nous plaire.

Cependant, en simplifiant les traits des personnages, A Matter of Principle crée des personnages qui restent en surface, et qui, indubitablement, n’arrivent pas à exister chez le lecteur.

Le jeu propose une histoire agréable mais qui reste en surface, qui énonce les évènements historiques sans que nous ayons de l’empathie pour Gavrilo Princip ou l’archiduc. C’est le genre de récit qui se lit sans problème mais qui s’oublie tout aussi rapidement.

Un récit intéressant avec des personnages qui le sont moins

De plus, la structure biographique de la narration nous empêche d’être avec les personnages. Le lecteur a la sensation d’être déconnecté du récit et les évènements ne nous marquent que trop peu.

Si le jeu pêche parfois dans son récit, il excelle cependant dans sa partie visuelle. Les dessins, confiés à Askold Akishin, un illustre dessinateur russe, brillent ce petit jeu à quatre euros. Les traits sont matures et à la fois très agréables. Nous regrettons malheureusement les quelques passages où les images sont réutilisées et retournées pour donner l’impression de nouveauté.

La bande-son est aussi très réussie, avec des musiques certes libres de droit mais avec quelques chefs-d’œuvre de la musique classique comme le Canon in D de Pachelbel.

Le jeu est très court, et le récit se termine en une à deux heures en fonction de votre temps de lecture, mais cette faible durée de vie est très rapidement compensée par le prix minuscule du jeu.

Malheureusement, A Matter of Principle n’est pas traduit en français. Son langage, assez soutenu, nécessite un niveau assez bon pour comprendre ce qui se déroule lors du récit. Il n’y a aucun doublage.

