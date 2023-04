Super Dungeon Maker est un éditeur créatif de donjons en 2D pixel art inspiré des meilleurs jeux d’aventure en 2D du monde. Choisissez le nombre de niveaux, de combats de boss, d’objets et d’objets cachés que vous voulez. Défiez vos amis et la communauté pour maîtriser votre donjon !

Super Dungeon Maker semble avoir une date de sortie définitive. Une annonce pour le jeu est maintenant apparue sur l’eShop US, indiquant qu’il sortira le 3 mai 2023 pour 19€99. Super Dungeon Maker a été lancé l’année dernière, mais uniquement sur PC via Steam. Notre preview est disponible ici.

Créez & jouez les donjons de vos rêves. Vous êtes sur le point de créer le donjon d’action-aventure classique de vos rêves… ! Créez et partagez vos propres donjons, puis jouez à un nombre presque infini de donjons très créatifs, truffés de pièges, créés par d’autres créateurs du monde entier.

Partagez vos donjons avec vos amis et votre famille. Laissez libre cours à votre créativité en tant que créateur de donjon et placez autant d’ennemis, d’étages et de chemins secrets que vous le souhaitez. Rendez le voyage plus difficile pour vos amis avec d’innombrables pièges et pointes cachées.

Plongez-vous dans le mode Histoire. Jouez à des donjons intégrés ou jouez aux donjons de vos amis et de la communauté. Élucidez leurs énigmes et défiez les ennemis que vous rencontrez au cours de vos aventures. Trouvez des cœurs cachés pour vous refaire une santé et arriver au boss final. Devenez le héros des donjons les plus difficiles que la communauté puisse inventer. Montrez à tous que votre donjon est le meilleur !