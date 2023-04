Transportable un peu partout (bien qu’elle ne rentre que dans une bien (trop) grande poche !), notre petite Switch est particulièrement appréciée notamment pour les sessions courtes, idéales dans les transports ou à l’occasion d’une petite pause au travail. À cet effet, les jeux aux principes simples, avec une attractivité addictive pour conserver l’envie d’y retourner au fil des jours, deviennent de petites pépites pour les joueurs qui n’hésitent pas à se pavaner fièrement pour exposer leurs meilleurs scores. Le plus dur étant (en sus de faire le meilleur score…!) de trouver le dit jeu qui parvient à cocher toutes les cases, bref trouver sa petite pépite à soi. Et présentement, en tenons-nous une ?

Développé par Gold Skull Studios et édité par Ratalaika Games, le titre Ultra Pixel Survive donne le « La » dès son ouverture : la présentation y est calibrée pour s’incorporer pleinement au choix assumé des développeurs (à savoir les pixels !), le tout desservi par une musique entraînante. Bienvenue…

À la conquête de l’Ouest (et de l’Est) !

Avant de partir à l’aventure, le joueur est invité à choisir son petit héros. À ce stade, le choix n’existe pas vraiment puisqu’un seul protagoniste en liste est véritablement disponible. En revanche, le titre propose déjà une visibilité intéressante sur le grand nombre de héros à débloquer par la suite : 17, tout de même ! Et sachez que les amoureux du monde félin seront gâtés… même qu’ils pourront jouir de ce privilège très rapidement. Ô joie.

Chaque personnage possède ses propres caractéristiques. L’heureux élu prêt à partir sur le front lors de la première partie ne présente pas de critère particulier et se montre d’une bonne neutralité, idéal pour se faire la main… mais pour la majorité des autres, il en est autrement. Ainsi, certains combattants sont plus hargneux avec un sens de l’attaque plus aiguisé, quand d’autres se montrent particulièrement talentueux dans la découpe du bois… eh oui, il va falloir agir sur plusieurs fronts ! La stratégie sera de fait différente en fonction du choix initial, serez-vous plutôt un valeureux combattant ou bien un bûcheron vigoureux ?

Vient alors le moment de se plonger pleinement dans l’aventure et d’en comprendre peu à peu tous les rouages. Au départ, il est fort à parier que le joueur se retrouve un peu perdu, esseulé sur ce petit lopin de terre sans trop savoir ce qu’il convient d’y faire. Et pourtant, les quelques mécanismes à acquérir viennent très vite. Un rappel des touches d’action est visible, ainsi la touche B permet de sauter, A de se jeter au sol vigoureusement, le bouton X lance une attaque puissante, tandis que Y permet d’utiliser l’outil de son choix. Ce dernier est sélectionné via le bouton L. Enfin, le bouton R permet d’accéder à deux activités importantes : la création et l’amélioration. Nous y reviendrons… il serait temps de remplir son inventaire avant de songer à une quelconque amélioration !

Le déplacement se fait totalement en 2D : à gauche ou à droite. Rien de plus facile ensuite : faire usage de la hache pour couper du bois (une véritable déforestation est à venir !), la pioche pour tailler la roche et en extraire toutes sortes de cailloux plus ou moins précieux, ou encore l’arme d’attaque (au corps à corps ou bien à distance selon votre petit héros de départ) pour réduire en pièces tous les ennemis qui tentent de vous porter préjudice. Rapidement, les bouts de bois, les brins d’herbe ou encore les petits cailloux, vont s’amasser dans votre inventaire, visible dans le bas de l’écran. Mais, tandis que vous vous occupiez à jouer aux apprentis survivalistes, la journée s’est écoulée et la nuit s’apprête déjà à tomber. Avec elle, les monstres se montrent bien plus nombreux… jusqu’à venir aux portes de votre maison pour vous chercher des noises. Il est temps de brandir votre arme afin de n’en faire qu’une bouchée et ainsi les dépouiller de leur or tout en gagnant de l’expérience. Bien entendu, la nuit amène avec elle un défaut majeur : il fait nuit (oh bin ça alors !). En d’autres termes, la faible luminosité pourrait bien porter lourdement atteinte à votre visibilité… à moins de construire quelques feux et autres ingéniosités sources de lumière. Toutes les nuits ne se ressembleront pas, la Lune sera parfois tellement présente que vous y verrez, presque, comme en plein jour. Et puis parfois… vous ne vous éloignerez pas beaucoup de votre feu de camps, brandissant votre épée fièrement pour palier à la moindre attaque ! Approche ô toi l’ennemi si tu l’oses !

Après tous ces efforts, la journée revient enfin… nul doute que vous constaterez alors comme votre butin a grimpé en flèche ! Les petites pièces se sont accumulées dans votre besace tandis que votre barre d’expérience vous a permis de gagner quelques niveaux. Ces niveaux sont d’une grande importance puisqu’ils confèrent des points stratégiques, indispensables afin d’améliorer les outils, votre arme mais aussi vos multiples pièges… eh oui, il est temps d’y songer désormais !

Les constructions ne sont malheureusement pas si nombreuses et vous en ferez vite le tour. Certains pièges seront efficaces pour lutter contre vos ennemis au sol, tandis que d’autres s’occuperont davantage de ce qu’il se trame dans les airs. Bien entendu, au fil des jours, tandis que votre force sera de plus en plus conséquente par le biais de multiples améliorations, vos ennemis seront eux aussi de plus en plus vigoureux… jusqu’à devenir sacrément costauds ! En effet, des boss sont à prévoir, et ils ne sont pas là pour rigoler ! Fort heureusement, des compagnons viendront vous prêter main forte assez rapidement : vous ne serez plus seul pour combattre, et ces petits guerriers se montreront fort utiles pour grappiller quelques points de vie aux ennemis.

Parmi toutes ces activités, n’oubliez pas un des petits plaisirs de la vie : les victuailles, manger ! Une barre de faim est visible au sommet de l’écran et permet de connaître l’état de satiété de votre petit personnage. Il va de soi qu’il est nécessaire de lui donner quelques ressources de temps en temps… Des fruits, mais aussi de la viande (qu’il va falloir faire cuire !), ou encore un peu de maïs… Manger n’est pas bien compliqué et si vous prenez le temps de récolter/tuer tout ce qui est à votre portée, il ne s’agira que d’une simple formalité… mais au-delà d’avoir à sa disposition de quoi se remplir l’estomac, il ne faudrait pas se faire attaquer pendant la pause dej’ !

L’objectif du titre consiste en effet à survivre le plus longtemps possible, un maximum de jours complets. Ultra Pixel Survive dispose néanmoins d’une petite botte secrète pour conserver de l’intérêt malgré la perte de son héros favori au combat : les pièces et les rubis gagnés sont conservés ! Ils servent dès lors de monnaies d’échange une fois de retour dans le menu du choix du héros, afin d’être troqués contre un autre combattant ou bien pour commencer la partie avec un niveau plus évolué. Les pièces peuvent aussi être échangées contre des rubis, et inversement, dans une boutique dédiée. Ainsi, de partie en partie, le nombre de héros disponibles devient de plus en plus important, et ces derniers sont de plus en plus forts.

La terre promise ?

Graphiquement, comme souligné aux prémices de ce test, Ultra Pixel Survive surfe sur l’entrain pour les gros pixels. Certes, le parti pris des développeurs est assumé, mais nous n’avons pas d’autres choix que d’admettre que le rendu final est réussi. Les couleurs sont bien présentes, les petits héros parfaitement identifiables, tout autant que les ennemis qui gagnent en puissance (la découverte de certains risque bien de vous surprendre !). Les environnements manquent en revanche de détails, mais aussi et surtout, de renouvellement. La prairie est votre zone refuge, tandis que la plage s’avère être un plan B pour assurer le renouvellement des ressources, mais elles seront strictement identiques à ce que vous aviez trouvé jusqu’à là. La mine, quant à elle, reste « the place to be » pour faire le plein de minerais. Le tour du terrain s’avère ainsi assez rapide, un bémol qui vient s’ajouter à un manque de pièges d’ores et déjà cité au cœur de ce test.

Les musiques et les bruitages permettent de parfaitement comprendre ce qu’il se passe : lorsque l’heure devient grave avec l’arrivée d’une grosse bête pas très sympathique notamment ! Il va aussi falloir s’habituer à entendre le bruit récurrent des flatulences tandis que les animaux à dévorer défèquent sans vergogne à vos côtés. En soi, rien de bien gênant, mais prévenez votre moitié… le bruitage est assez réaliste ! Les plus jeunes (non, pas vous quand même ?) vont apprécier…

Soulignons enfin quelques ralentissements tandis que la partie devient de plus en plus chargée. Rien de bien alarmant et la partie ne se voit pas particulièrement perturbée.

Le titre n’est donc pas dépourvu de défauts. Et pourtant… l’addiction s’avère belle et bien présente une fois la prise en main parfaitement assimilée. Les activités sont faciles, accessibles, et il est fort à parier que le joueur se lance dans une seconde partie aussitôt la précédente terminée afin de tester un héros nouvellement acquis ou bien des performances accrues chez son guerrier fétiche… Et le cycle recommence ! Néanmoins, sachez tout de même qu’il va falloir additionner pas mal de parties afin de débloquer tous les petits personnages… ces derniers s’acquièrent majoritairement contre des rubis, et les rubis sont rares dans le titre ! Il va falloir faire la chasse aux coffres… faîtes attention, le changement d’environnement ou le simple fait de rentrer dans votre maison annule tous les bonus disponibles dans la zone de jeu ! Les ennemis aussi… à vous d’en tirer parti, sans pour autant perdre bêtement de précieuses pièces lors d’une mauvaise manipulation (ou carrément un coffre, comme cela nous est arrivé !).

Ultra Pixel Survive est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le titre est disponible sur le Play Store… gratuitement ! Le jeu y est presque identique si ce n’est une jouabilité bien entendu distincte (et moins agréable) ainsi que quelques détails : un arbre ne nécessite par exemple que de 3 coups pour s’effondrer. Comptez-en 5 sur Switch !

Conclusion 6.4 /10 Allez allez, même s'il serait possible de la polir un peu plus encore pour estomper ses quelques défauts, nous pouvons parler d'une petite pépite en puissance. Particulièrement facile à prendre en main et totalement addictif, Ultra Pixel Survive met en place des mécaniques de jeu simples à maîtriser mais qu'il est nécessaire de perfectionner encore et encore (et encore !) pour survivre un maximum de jours dans un territoire de plus en plus hostile. Les développeurs ont eu la riche idée de laisser le gain de chacune des parties accessible malgré le Game Over, afin de permettre l'acquisition de nouveaux héros ou encore un gain notable de performances : de quoi donner envie de relancer encore, et encore (et encore !) une nouvelle partie ! Nous regrettons néanmoins un contenu général assez faible, avec des constructions peu nombreuses et une diversité tout aussi faiblarde des environnements. Par ailleurs, les tâches sont indéniablement répétitives... En résumé, une mise à jour s'impose afin de faire de Ultra Pixel Survive une petite pépite parfaite ! LES PLUS Un principe de jeu simple, avec une prise en main rapide et efficace.

Un principe de jeu simple, avec une prise en main rapide et efficace. De nombreux petits héros à découvrir (bon contenu à ce niveau-là !).

De nombreux petits héros à découvrir (bon contenu à ce niveau-là !). Des parties de plus en plus intéressantes grâce au perfectionnement des personnages.

Des parties de plus en plus intéressantes grâce au perfectionnement des personnages. Bonne réalisation générale, cohérente et colorée.

Bonne réalisation générale, cohérente et colorée. Très addictif !

Très addictif ! Même un héros chat... ahah !

Même un héros chat... ahah ! Petit prix... LES MOINS Un contenu faible, avec des tâches indéniablement répétitives.

Un contenu faible, avec des tâches indéniablement répétitives. Quelques ralentissements.

Quelques ralentissements. Pas de traduction française disponible, mais cela ne présente pas de difficulté majeure puisque la lecture est minime au sein du titre.

Pas de traduction française disponible, mais cela ne présente pas de difficulté majeure puisque la lecture est minime au sein du titre. ... mais Ultra Pixel Survive est disponible gratuitement sur le Play Store ! Détail de la note Graphismes 0

Musiques et bruitages 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Addictif 0