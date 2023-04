Nous n’avons toujours pas de date de sortie précise pour la sortie sur Nintendo Switch de Suikoden I & II HD Remaster : Gate Rune et Dunan Unification Wars, mais il devrait être lancé en 2023. Bien que les développeurs soient toujours restés discrets sur la date, il semblerait que nous nous rapprochions d’une sortie, enfin.

La commission de classification taïwanaise vient d’ajouter des listing pour Suikoden I & II HD Remaster : Gate Rune et Dunan Unification Wars, ce qui signifie généralement que la date de sortie est imminente, ou au moins l’annonce d’une sortie. Espérons que Konami nous donnera tous les détails dans un avenir proche.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars was just rated in Taiwan. Hopefully this means a release date announcement is coming soon.

Gematsu page: https://t.co/wRaCRnzwU5 pic.twitter.com/m3toGyw4V5

— Gematsu (@gematsu) April 12, 2023