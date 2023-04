Près de 3000 joueurs et joueuses Pokémon se sont réunis à Londres, en Angleterre, du 14 au 16 avril 2023 à l’occasion des Championnats Internationaux d’Europe, l’un des évènements de la saison 2023 des Championnats.

Londres, Angleterre, le 17 avril 2023 – Les fans et les joueurs et joueuses de Pokémon du monde entier se sont rassemblés ce week-end à l’ExCeL London à Londres, en Angleterre, à l’occasion des Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2023. Lors de cet évènement, un nombre élevé de Championship Points et des milliers de dollars de récompenses ont été partagés entre les compétitions du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, des Jeux Vidéo Écarlate et Violet, de Pokémon GO et, pour la première fois dans des Championnats Internationaux, de Pokémon UNITE.

Ces trois jours de compétition intense ont vu s’affronter des Dresseurs et des Dresseuses dans des tournois du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, des Jeux Vidéo Pokémon et de Pokémon UNITE, dans l’espoir de remporter des Championship Points, utilisés pour déterminer les allocations de voyage pour les futurs Championnats Internationaux, et les invitations aux Championnats du Monde Pokémon, qui se tiendront cette année à Yokohama, au Japon, du 11 au 13 août. Les joueurs et joueuses de Pokémon GO se sont également affrontés dans le but de se qualifier pour les Championnats du Monde Pokémon 2023.

Voici les vainqueurs des Championnats Internationaux Pokémon d’Europe :

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie junior

1ʳᵉ place : Remi Lorenz [US]

​2e place : Drake Zhu [NZ]

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie senior

1ʳᵉ place : Rune Heiremans [BE]

​2e place : Drew Stephenson [UK]

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie master

1ʳᵉ place : Alex Schemanske [US]

​2e place : Tord Reklev [NO]

Jeu vidéo, catégorie junior

1ʳᵉ place : Pietro Nihal Kaludura Silva [IT]

​2e place : Federico Corino [IT]

Jeu vidéo, catégorie senior

1ʳᵉ place : Mattia Cognetta [IT]

​2e place : Kylan Van Severen [CA]

Jeu vidéo, catégorie master

1ʳᵉ place : Paul Chua [US]

​2e place : Gabriel Agati Madeira [BR]

Pokémon GO :

1ʳᵉ place : Thomas “TontonBatteuse” Martin [FR]

​2e place : Andrew “Nesabethan” Medhurst [UK]

Pokémon UNITE :

1ʳᵉ place : Talibobo Believers

Fabio “Zervas” Bügler

Klaus “KlausVIII” Zanaj

Adam “Megu爱” Frilay

Conor “ToonSlim” McDermott

Leo “Lunderu霧” Chiba

2e place : Nouns Esports

Marc “GyZ” Ceprian Martinez

Hassan “Ghatlue” Al Abadi

Alberto “ADESu” González Torralbo

Anton “BruvHD” Levi

Raoul « Sixsies六‘’ Monsanto

Découvrez les équipes et les decks gagnants sur Pokemon.com/EventResults (page en anglais). Pour plus d’informations sur les Championnats Pokémon, notamment les règles, l’emplacement et les dates, les horaires et les récompenses d’un tournoi, consultez www.pokemon.fr/play-pokemon.