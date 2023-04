Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console phare.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Abzu – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

– Aragami – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Astria Ascending – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Bit.Trip Collection – $3.79 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crawl – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cris Tales – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Dicey Dungeons – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Eldest Souls – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Figment – $2.39 (prix de base: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Ghost of a Tale – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Ghostrunner – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Grow: Song of the Evertree – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Horace – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Hover – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

– In Sound Mind – $5.24 (prix de base: $34.99)

– Journey to the Savage Planet – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Lair of the Clockwork Gods – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Let’s Build a Zoo – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Lost in Play – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Mechstermination Force – $2.15 (prix de base: $11.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– PictoQuest – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Portal Companion Collection – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Raiden IV x Mikado Remix – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base: $16.49)

– Roki – $5.59 (prix de base: $19.99)

– ScourgeBringer – $8.49 (prix de base: $16.99)

– Severed Steel – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Sherlock Holmes and the Bound of the Baskervilles – $5.19 (prix de base: $12.99)

– SkateBird – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Slain: Back From Hell – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Souldiers – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Space Invaders Forever – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Stick it to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

– Superhot – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Super Punch Patrol – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Tails of Iron – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Taito Milestones – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base: $12.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $7.99 (prix de base: $19.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Vaporum – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base: $19.99)