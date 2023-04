Quel serait le résultat si on mélangeait les jeux suivants : Hotshot Racing, Art of Rally, Horizon Chase Turbo, Jet Set Radio, Zelda the Wind Waker, Auto Modellista ? Au vu de la liste, un jeu de voitures, une bonne dose de graphismes en cel-shading, et sûrement de la bonne musique ! Eh bien c’est exactement ce que propose Sunrise GP, un jeu de course développé par Garage 5 et édité par Gamedust.

Du bon son et de beaux paysages

La première chose qui frappe lorsqu’on lance Sunrise GP, ce sont les graphismes en cel-shading particulièrement réussis. C’est sobre et de bon goût, un brin cartoon sans tomber dans l’excès. Les développeurs ont trouvé le juste équilibre, et une fois sur la piste, les effets de vitesse sont très bien rendus. Les décors de chaque circuit sont différents et très reconnaissables.

La deuxième chose qui frappe le joueur, ce sont les musiques du jeu. La bande son est très cool, de la synthwave, c’est chill, c’est suffisamment doux pour ne pas stresser le joueur pendant les parties et c’est suffisamment agréable pour être écouté en fond sonore des courses. Il est même possible de changer de station radio pendant la course en appuyant sur un bouton.

Passé l’émerveillement des yeux et des oreilles, ce qui compte dans un jeu de course, c’est la maniabilité des différents véhicules et le fun que le jeu procure. Et là, c’est aussi une réussite. La sensation de vitesse est bien rendue, le jeu est typé arcade donc on accélère, on dérape et on freine sans se poser plus de questions, et ça fonctionne très bien. Les circuits sont pour la plupart tout en rondeur et permettent de prendre de jolies trajectoires avec un minimum de glisse pour ne pas percuter les murets. Sunrise GP propose quatre types de vue, de la vue pare-chocs à une vue très éloignée, chaque pilote pourra trouver la vue qui lui correspond le mieux.

Mais surtout une bonne tenue de route

Sunrise GP propose trois modes de jeux : un mode Grand Prix, un mode Défi et un mode Course Rapide. Dans le mode Grand Prix, il faut arriver dans les trois premiers pour pouvoir passer à la course suivante. Pour gagner de l’argent et des étoiles, c’est le chrono qui compte. Dans le mode Défi, il s’agit de faire un tour le plus rapide possible avec un véhicule imposé. Dans ce mode, chaque jour un nouveau défi est proposé, ce qui permet de gagner de l’argent et aussi de voir son classement en ligne par rapport aux pilotes du monde entier. Enfin, le mode Course Rapide se joue soit au temps soit au dernier sur la piste, course dans laquelle à chaque tour le dernier est éliminé. En Course Rapide, il est possible de choisir le nombre de joueurs humains, le nombre d’adversaires IA, et le niveau de difficulté entre facile, moyen et difficile.

Le jeu se boucle en deux petites heures si on souhaite uniquement débloquer les vingt circuits disponibles, mais les complétistes pourront y passer des heures, d’abord pour débloquer tous les véhicules et toutes les améliorations disponibles. Il y a en effet vingt et une voitures différentes, en provenance d’URSS, de Pologne ou d’Italie, chacune avec des caractéristiques propres. Et pour chaque voiture, il est possible de modifier dix-sept parties du véhicule : pare-chocs, pot d’échappement, aileron, capot, rétroviseurs, phares… Le tout contre l’argent gagné à chaque course réussie.

S’il y a un petit reproche à faire à Sunrise GP, c’est le retour en piste qui est souvent laborieux. La gâchette L est prévue à cet effet, mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas et il faut manœuvrer son véhicule au plus vite pour se remettre dans l’axe de la course. Un autre petit point est compliqué à gérer, c’est l’agressivité des autres pilotes. Ils n’hésitent pas à se foncer les uns dans les autres et à nous foncer dessus sans aucun scrupule. C’est ce qui est le plus ennuyeux dans le jeu, on perd de précieuses secondes à tenter de se remettre en piste à cause du comportement plus que limite des adversaires.

Conclusion 8 /10 Sunrise GP propose une expérience vraiment très cool. Les courses sont suffisamment courtes pour donner envie d’en faire une petite dernière et que finalement cette petite dernière se transforme en une grosse demi-heure de jeu. Les amateurs de jeu de course seront ravis, et les autres ont tout à gagner à tenter cette expérience tant visuelle que sonore. De l’arcade pied au plancher comme on l’aime ! LES PLUS Des graphismes somptueux

