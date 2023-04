Et si le cross-platform était le futur de Nintendo ?

Dans une offre d’emploi diffusé par la branche Européenne et trouvable ici intrigue la toile. L’offre mentionne la recherche d’un ingénieur capable de travailler sur la Nintendo Switch. Preuve que cette dernière continuera de fonctionner. Le plus intéressant reste la mention de la « Next Gen », avec une demande de connaissance en cross-platform. Nintendo est très en retard dans ce domaine, et si la future console du géant Japonais était l’occasion de changer la donne ? Nombreux sont les titres Switch à sortir sur les autres consoles du marchés. Mais il était temps que tout le monde s’accorde sur le cross-platform.

Pour aller plus loin, l’offre a été publié par la Nintendo European Research and Development (Centre Européen de recherche et développement de Nintendo. Ou plus communément NERD (on apprécie le jeu de mot.) Cette branche est déjà à l’origine de plusieurs technologies comme l’émulation de la Nintendo DS ainsi que des jeux Wii sur Wii U. Plus récemment le studio a travaillé sur plusieurs titres Nintendo Switch, dont Nintendo Switch Sports, Super Mario 3D-All Stars mais aussi sur les émulateurs Nintendo 64 et SEGA Mega Drive disponible avec le Nintendo Switch Online.