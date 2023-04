Gematombe est un jeu qui mêle casse-briques et tableau de type Bust-a-Move.

Il est indiqué comme étant traduit en français sur l’eShop cependant, au lancement du jeu, il n’en est rien : il commence d’office en anglais, ce qui ne permet pas de profiter de l’introduction si on ne maitrise pas la langue de Shakespeare. De plus, l’introduction enchaine directement avec le stage 1 du jeu. Cependant, après quelques recherches, nous avons eu la possibilité de changer la langue par la suite en quittant la partie vers le menu principal puis en allant dans config et en sélectionnant le français.

Il est vendu au prix de 14,99€ sur l’eShop et est édité par Ratalaika Games. Ils ont notamment édité d’autres jeux comme Go ! Go ! Pogogirl ! ou Ultra Pixel Survive dont les tests sont disponibles sur notre site.

A la chasse au méchant

Dans ce jeu, vous allez incarner une héroïne qui va devoir combattre cinq méchants personnages à l’aide d’une bille de casse-brique. Ces personnages représentent l’injustice, le chagrin, la peste, le filou…

Pour les combattre, vous pourrez incarner 5 personnages différents ou bien choisir le mode aléatoire pour un peu plus de surprise.

Un mélange de Bust-a-Move et de casse-brique

Le jeu nous propose 3 niveaux de difficulté : facile, normal, difficile.

Au départ, on nous propose un tableau du même type que ceux proposés dans les très célèbres Bust-a-Move. Cependant, dans cet opus, vous allez devoir jouer sous le principe du casse-brique. Vous pourrez casser les blocs d’une même couleur et le but est soit de remplir le tableau de votre adversaire soit de vider votre propre tableau.

Le jeu est très rapide même en difficulté normale.

Vous pourrez bouger votre curseur pour choisir de quel endroit envoyer votre balle et vous pourrez incliner votre trajectoire d’envoi à votre guise avant de bloquer et d’effectuer le lancer. Par la suite, vous devrez essayer de faire des combos pour éliminer un maximum de cases de votre tableau afin de venir entraver la progression de votre adversaire ou de remplir son tableau, ce qui le mènera à la défaite. Il vous faudra quelques parties pour réussir à prendre le jeu pleinement en main. Quelques obstacles pourront venir se mettre sur votre route : en effet, votre adversaire peut bloquer certaines de vos pièces, ce qui nécessitera de venir taper plusieurs fois dans celle-ci avant de pouvoir la faire disparaitre. Des lignes cadenassées pourront apparaitre. Vous devrez alors toucher le cadenas pour pouvoir accéder à la couleur et surtout pour pouvoir faire disparaitre ces cases. Vous recevrez aussi des cases avec des flèches qui, une fois touchées, rendront les cases de la ligne bloquées et vous devrez les toucher à plusieurs reprises afin de pouvoir les faire disparaitre.

Une fois cela fait, les possibilités sont multiples et le jeu devient vraiment prenant. Vous allez vous atteler à faire un maximum de combos et à essayer de mettre vos adversaire KO le plus vite possible.

A noter aussi que vous devrez rattraper correctement votre balle à chaque fois qu’elle redescendra du tableau sous peine de vous voir infliger des lignes supplémentaires à faire disparaitre.

L’autre solution qui vous permettra de gagner une partie sera de faire disparaitre totalement les cases de couleur de votre tableau.

Un environnement coloré avec des traits cartoonesques

Les graphismes du jeu sont jolis et très colorés. Ils sont bien adaptés à ce type de jeu. Le jeu ne sera pas forcément accessible aux personnes daltoniennes puisque seules les couleurs différencient les cases présentes sur les tableaux.

Une musique de fond agrémentée de bruitages accompagnera votre progression.

Le jeu propose un mode joueur solo et un mode versus qui permet de jouer contre un ami, un ennemi ou un inconnu. Après plusieurs essais, seule la partie en local contre un ami semblait possible. L’accès au tutoriel permettant de prendre le jeu en main et les paramètres permettant de configurer les parties (audio, langues et les statistiques) sont aussi proposés dans le menu principal.

Le changement de la langue comme expliqué un peu plus tôt se sauvegarde pour une prochaine partie ce qui permet ensuite d’avoir la langue que nous souhaitons.

La durée de vie du jeu n’est pas très longue. Elle résidera dans le souhait de chaque joueur de battre ses records. Il faudra une vingtaine de minutes pour venir à bout de l’histoire proposée.

Conclusion 3.5 /10 Gematombe est un jeu plutôt original à première vue avec sa proposition de mêler casse-brique et jeu d'alignements. Cependant, après l'histoire très courte qui est proposée, vous aurez vite faite le tour du jeu et vous n'aurez pas forcément l'envie de revenir dessus ou alors pour de courtes sessions. L'absence pour le moment de jeu en ligne rend le soft moins intéressant. De plus, le fait que le jeu se lance d'office en anglais et qu'il faille fouiller pour trouver le français reste une perte de temps dans l'approche du jeu. LES PLUS Une mécanique de jeu originale LES MOINS Une histoire courte et plutôt inintéressante

Une difficulté absente même en difficile une fois la prise en main faite
L'absence de jeu en ligne
Le lancement d'office du jeu en anglais et l'obligation de farfouiller pour pouvoir mettre en français

