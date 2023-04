Falcom a diffusé huit minutes d’images de gameplay pour Ys X : Nordics lors d’un récent événement de streaming en direct.

Ce jeu très attendu sortira en 2023 sur Nintendo Switch au Japon. Les séquences de gameplay mettent en avant le système de combat bourré d’action et les visuels époustouflants du jeu, laissant les fans impatients d’en savoir plus. La série Ys est un incontournable du genre RPG depuis ses débuts en 1987, et à chaque nouvelle sortie, les jeux continuent de s’améliorer et d’innover. Ys X : Nordics ne semble pas faire exception à la règle et promet d’être un ajout passionnant à la série.

Ys X : Nordics sortira pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Il est prévu d’étendre le gameplay dans de nouvelles directions pour la franchise, en offrant un contrôle étendu de plusieurs personnages grâce à un nouveau système « Cross Action » ou en introduisant la voile et les batailles navales.