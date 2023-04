Ah, Magical Drop, ce nom a eu une chouette réputation dans les salles d’arcade à la fin des années 90, surtout avec le 3 qui est encore à l’heure actuelle énormément joué par une communauté active et organisant des tournois un peu partout lors de grands événements d’arcade comme le HFS en France. Une série débutée en 1995 par la société Data East. Le 25 Avril 2023 sort Magical Drop VI sur Nintendo Switch développé par Highball Games et Storm Trident SA et édité par Forever Entertainment. Le jeu arrivera-t-il à rejoindre son ainé Magical Drop III ? C’est ce que nous allons voir ensemble !

Rien ne va plus au royaume magique

Le royaume magique est en danger, Monde a laissé tomber la gouvernance de celui-ci et le pays est dans le chaos le plus total. Amoureux décide de vouloir le sauver et va au cours de sa quête rencontrer ses amis pour convaincre Monde de reprendre les rênes du pays et le faire pencher du côté du bien ou du mal.

L’histoire du jeu est extrêmement sommaire et est juste un prétexte pour le jeu, comme beaucoup d’histoires des jeux en VS.

Jouons aux boules

Le gameplay de Magical Drop VI est ultra simple, vous dirigerez un clown de gauche à droite et vous devrez faire des combinaisons de 3 bulles de mêmes couleurs uniquement à la verticale pour les faire éclater. Pour cela, votre clown peut attraper et relancer les bulles sur le plateau de jeu, un bouton par action. Il peut emporter autant de bulles de la même couleur qu’il le souhaite. Lorsque que 3 bulles sont alignées côte à côte verticalement, toutes celles juxtaposant le coup que vous avez joué éclatent aussi. Si après que ces bulles aient éclaté une bulle recrée un alignement de 3 bulles verticale, ça forme un combo et les actions citées juste avant se reproduisent. Sachant que vous pouvez continuer à faire des actions pendant que les bulles éclatent, vous pourrez faire grandir votre combo assez rapidement. Si les bulles atteignent le bas de l’écran, c’est perdu ! Lorsque vous jouez contre un adversaire, humain ou ordinateur, une nouvelle règle s’ajoute : le quota. Ce nombre diminue à chaque bulle éclatée. Pour gagner, il faudra soit faire beaucoup de combos pour faire descendre la grille de l’adversaire jusqu’en bas ou être le premier à remplir son quota de bulles à éclater. Cette règle est très intéressante car elle évite les combats qui durent des plombes. Pour gagner un match, il faudra gagner 2 rounds. Si vous êtes perdus, un tutoriel vous expliquera de manière succincte et avec des exemples la façon de jouer.Ce genre de jeu fait partie de la catégorie « simple à comprendre, difficile à maîtriser ».

Le jeu introduit plusieurs modes de jeux. Commençons par le mode histoire, c’est une bête suite de niveaux où vous enchaînerez des petits défis simples à relever (faire un certain nombre de combos, éclater X bulles d’une certaine couleur…) et d’affrontement contre le CPU. Il y a 3 niveaux de difficulté que vous choisissez avant de commencer ce mode. Vous en aurez entre 20 et 30 min pour le clôturer, sachant qu’il faudra le finir 4 fois pour débloquer les personnages comme adversaires en mode VS. Si vous perdez un affrontement contre un CPU, c’est game over et il faudra tout recommencer contrairement aux défis que vous pourrez recommencer indéfiniment jusqu’à la réussite de ceux-ci.

Finir le jeu une fois en mode normal vous débloquera le mode chemin de la destinée. C’est un jeu de l’oie où vous jouerez contre 3 CPU. Le but est d’arriver en premier à la fin du plateau. A chaque tour, vous tournerez une roulette pour savoir de combien de cases vous allez avancer. Chaque case aura des effets différents : gagner des pièces ou des objets, avancer ou reculer d’un certain nombre de cases… Certaines cases déclencheront des défis qu’il faudra réussir pour éviter d’avoir des malus (perte de pièces, reculer de X cases…). Si vous tombez sur une case où un CPU se trouve, un combat s’enclenchera. Le perdant retourne à la case départ. Vous aurez divers objets pour vous aider à avancer ou pour pourrir vos adversaires. Si vous gagnez, vous aurez des tickets de loterie qui vous serviront à débloquer des illustrations. Dans la boutique magique, vous pourrez aussi acheter des objets pour vous faciliter la vie dans ce mode.

Le mode VS est une suite de matchs contre le CPU qu’il faudra gagner avec le personnage de votre choix, sachant que chaque personnage dispose d’un certain type de boules spéciales. Au début de chaque série de matchs, vous pourrez choisir entre 3 niveaux de difficulté.

Dans le mode survie, vous jouerez seul, le but est de tenir le plus longtemps avant que les bulles atteignent le bas de l’écran. A chaque augmentation de niveau, les bulles descendent de plus en plus vite. Si vous atteignez 100 000 points, vous débloquerez le mode caravane.

Dans ce mode caravane, vous choisirez entre 2 et 5 min. Durant ce laps de temps, il faudra marquer un maximum de points en réalisant le plus de combos possibles.

Il existe aussi un mode puzzle où vous aurez 50 sec pour vider l’écran de ses bulles. A chaque fois que vous y arrivez, un nouveau puzzle se met en place.

Maintenant, on passe à la partie multijoueurs. Vous pourrez jouer en mode local de 2 façons différentes : à 2 sur la même console ou chacun la sienne. Vous pourrez aussi jouer en ligne contre le mode entier ou vos amis. Gros bémol : le jeu n’est pas crossplay, donc ça peut vite devenir compliqué de trouver un adversaire. Nous avons essayé à plusieurs moments de la journée de trouver des adversaires pour nous faire laver mais même en laissant la console allumée pendant plusieurs minutes, personne ne s’était présenté. Nous ne pourrons donc pas juger de la qualité des parties en ligne au niveau lag.

Vous avez dû voir le mot « débloqué » plusieurs fois pendant ce test, le jeu a pris le parti de le faire à l’ancienne : vous devrez jouer pour tout débloquer. Même si ça peut ravir quelques anciens pour une expérience « rétro », c’est un peu dommage de ne proposer qu’un seul personnage au début pour le mode VS, qui est quand même le cœur du jeu.

D’autres modes de jeux et d’autres personnages arriveront plus tard puisque les développeurs ont annoncé des DLC gratuits s’étalant sur 2023 et 2024.

Moi je fais des petites bulles…

Commençons par la partie graphique. Le jeu est propre et reste très lisible peu importe l’action se passant à l’écran. Les illustrations sont plutôt jolies. Si vous êtes daltonien, pas de panique, chaque couleur de bulle a son dessin associé. On regrettera la police d’écriture qui ressemble un peu trop à celle utilisée dans les mails d’entreprise, on aurait aimé voir aussi un peu de fantaisie dedans.

La bande-son est sympathique, chaque personnage a son propre thème et ils correspondent assez bien à la personnalité de ceux-ci. Quant aux bruitages, ils ne sont pas envahissants et sont assez facilement reconnaissables pour qu’on sache ce que l’adversaire nous prépare sans avoir à trop regarder son écran.

Au niveau des performances, le jeu est vraiment très stable, pas de ralentissements constatés ou de bugs pendant les quelques heures de jeu pour tout débloquer.

Dans les petits à côtés, vous aurez une galerie avec diverses illustrations et un jukebox pour écouter les différentes musiques du jeu, rien de bien folichon.

Un bon point est la présence de la langue française, même s’il n’y a que très peu de texte, ça fait très plaisir.

Conclusion 8 /10 Magical Drop VI est un excellent puzzle-game nous montrant que malgré le temps qui passe, la série propose toujours un gameplay solide. Les mauvaises langues pourront dire (à raison) que la série n'évolue que très peu et que chaque opus est une refonte graphique et sonore avec quelques modes de jeux ajoutés. Mais force est de constater que cette amélioration graphique et sonore permet d'attirer l'œil des spectateurs pour les faire essayer et accrocher au jeu. Le plus gros défaut du jeu étant la non existence du crossplay, ce qui risque de limiter le côté communautaire de ce style de jeu et que les joueurs restent toujours sur le troisième opus de la série. LES PLUS Gameplay simple à comprendre, difficile à maîtriser

Devoir tout débloquer peut devenir rapidement une purge Le multi en ligne non crossplay

Bande-son 0

Graphismes 0

Multijoueur en ligne 0

Mutijoueur en local 0