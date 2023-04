Les joueurs peuvent précommander ces éditions dès maintenant pour mettre la main sur l’artbook, la bande-son et la version Famicom originale du jeu !

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que des éditions physiques de GetsuFumaDen: Undying Moon pour Nintendo Switch™ seront disponibles le 14 juillet. Jusqu’alors exclusivité numérique, le titre sortira dans deux éditions différentes qui comprendront chacune un artbook, la bande-son ainsi que le jeu Famicom original de 1987 ! ​

GetsuFumaDen: Undying Moon est un jeu d’action hack-and-slash intense qui prend place dans un univers dark fantasy, inspiré de l’art traditionnel japonais. Sa direction artistique au style ukiyo-e donne vie à un monde aussi beau que mortel, et différencie le titre de nombreuses autres œuvres du genre roguelike.

À propos des éditions physiques :

Édition Standard

Prix : 39,99 €

Format : Nintendo Switch™

Contenu : Cartouche de jeu GetsuFumaDen: Undying Moon Mini artbook numérique Mini bande-son numérique Jeu Famicom original de 1987



Édition Deluxe

Prix : 59,99 €

Format : Nintendo Switch™

Contenu : Cartouche de jeu GetsuFumaDen: Undying Moon Mini artbook numérique Mini bande-son numérique Jeu Famicom original de 1987 Artbook physique complet à couverture rigide Bande-son physique complète (2 CD) 3 cartes illustrées



À propos de GetsuFumaDen: Undying Moon

La mort n’est pas la fin : achevez des ennemis infernaux jusqu’à votre mort et continuez le combat dans un nouveau corps grâce à votre âme et à vos souvenirs éternels !

GetsuFumaDen: Undying Moon est un jeu d’action roguelike qui prend place dans un univers dark fantasy, inspiré de l’art traditionnel japonais. Choisi pour être leader et gardien du territoire des vivants, le joueur manie l’arsenal et les pouvoir du clan Getsu tandis qu’il surmonte de multiples « morts » et s’enfonce dans les profondeurs de l’Enfer, dans le dessein d’éradiquer la source du cataclysme.

Des visuels marquants au style ukiyo-e

Inspiré par le style artistique japonais ukiyo-e, l’univers de GetsuFumaDen est aussi beau que mortel.

Des combats de boss brutaux

Le joueur se défend contre un assaut impitoyable et en ressort victorieux pour s’enfoncer plus profondément dans les tréfonds de l’Enfer. Un démon réanimé, un centipède colossal et une hydre à cinq têtes ne sont qu’un échantillon de la myriade de monstres et de yokai qui attendent le joueur.

Un combat armé dynamique

Le joueur devra maîtriser le rythme intense des combats à l’épée : le rythme et le timing des mouvements sont inspirés des arts martiaux japonais.

Un authentique roguelike

La mort n’est pas la fin, et le monde de l’Enfer vit et respire, affichant de nouvelles dispositions de carte et de nouveaux défis à chaque tentative. Des améliorations permanentes, des armes personnalisables et une progression variable apportent de nouvelles opportunités pour chaque run.

Un système d’amélioration d’armes immersif

Le processus de craft permet au joueur de collecter, améliorer et débloquer des capacités pour les armes principales et secondaires. Il peut ainsi débloquer des améliorations pour ses armes favorites à chaque run !

Des âmes à dévorer avec le système de power-up

Grâce aux âmes collectées à chaque descente, le joueur peut power-up en temps réel. Le système de power-up permet de sélectionner les améliorations de façon dynamique et stratégique.

Le contenu du jeu GetsuFumaDen: Undying Moon complet sera le même que la version téléchargeable V1.1.1.