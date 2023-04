Les jeux du genre Twin-Stick Shooter nous ont donné ces derniers temps de très bonnes surprises comme NUCLEAR THRONE, BLAZING BEAKS ou encore le fameux ENTER THE GUNGEON. Aussi, c’est avec une certaine curiosité que nous avons essayé le dernier arrivé sur NINTENDO SWITCH, en mars de cette année, édité et développé par ZOO, MYSTIC GATES.

Quand les dieux proposent un jeu

Un jour, sans raison particulière, les dieux proposent un challenge à l’humanité, qui consiste à franchir un portail, surmonter des épreuves, pour voir tous ses souhaits réalisés. Notre héros qui passait par là avec son robot, entend parler de cette proposition et décide de franchir, à ses risques et périls, ladite porte.

Ça rappelle étrangement quelque-chose…

Le jeu est un roguelike assez classique : vous traversez des donjons générés aléatoirement, affrontez des ennemis, ramassez des pièces qui vous permettront d’acheter une arme ou une compétence au marchand du niveau et pour finir, affrontez un boss dont la mort vous octroiera en plus de l’accès au niveau suivant une nouvelle compétence.

A chaque mort, vous revenez au Hub central, devant le portail, avec des pièces qui vous permettront d’acheter des compétences pour recommencer le jeu en étant plus fort, plus rapide ou plus puissant.

Pour traverser les cinq niveaux du jeu, vous disposez en plus d’un arsenal varié d’armes à feu ou de jet, d’un dash et de l’assistance de votre compagnon robotique. La maniabilité du titre n’est pas exceptionnelle, tout parait assez mou, et nous avons toujours l’impression d’un délai assez gênant entre la pression de la touche et l’action à l’écran.

De plus, le jeu ressemble à s’y méprendre, du moins dans ses mécaniques et son level design, à ENTER THE GUNGEON, mais sans réussir du tout à présenter le même rythme, ni son action frénétique.

La durée de vie du jeu est assez courte, mais se prolonge si vous vous mettez en tête le 100% et l’accomplissement d’objectifs parfois assez ardus.

Parfois les apparences…

Le jeu est en vue du dessus isométrique, dans un pixel art complétement fade, imprécis et qui devient vite très brouillon lorsque se multiplient les sprites et les projectiles à l’écran, ce qui est pourtant le minimum au vu du gameplay que propose le jeu.

Les ennemis sont mal dessinés, les décors sont insipides au possible, et ne varient que très peu. Il est vrai que le bestiaire est varié mais si peu définis à l’écran qu’il est difficile d’y porter attention.

La musique et les bruitages sont mieux réussis que le reste, ce qui n’a rien de fantastique, vu le niveau proposé, mais c’est au moins quelque chose qui n’est pas à jeter.

Conclusion 3.2 /10 Mystic Gates n’est pas un bon jeu, c’est un ersatz d’ENTER THE GUNGEON, qui n’arrive pas à proposer quoique ce soit d’original et qui rate même les bases du genre dans lequel il évolue. Les 10 € que réclame son acquisition, sont exorbitant aux vues de ce qu’il propose et de la fabuleuse concurrence qui existe déjà dans cette catégorie. LES PLUS Une musique et des effets sonores corrects. LES MOINS Aucune originalité

