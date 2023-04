Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Master Detective Archives: Rain Code – 14.3GB

Aoishiro HD Remaster – 2.8GB

Ghost Trick: Phantom Detective – 2.7GB

Swordbreaker: Origins – 2.2GB

Local News with Cliff Rockslide – 1.8GB

No Place Like Home – 1.7GB

Akaiito HD Remaster – 1.4GB

Elemental War 2 – 1.3GB

Love on Leave – 1.2GB

Terracotta – 1.2GB

Hush Hush – 1.0GB

World Championship Boxing Manager 2 – 899MB

RINA:RhythmERROR – 730MB

True Disc Golf – 531MB

Urbek City Builder – 469MB

Dessert DIY – 466MB

Gunvein – 332MB

Star Gagnant – 325MB

Japanese Escape Games The Prison Underground – 297MB

Forever Lost: Episode 2 – 293MB

Coloring Pixels: Collection 3 – 261MB

Under the Warehouse – 220MB

Space Gladiators – 213MB

Pixel Paint 2 – 188MB

Poosh XL – 152MB

Bat Boy – 112MB

Matches Puzzle: Classic Logic Arcade – 106MB

Pixel Driver – 102MB

Constellations – 102MB

Picontier – 98MB

Scrap Bolts – 83MB

Gruta – 79MB