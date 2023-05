Nintendo a modifié la taille du fichier pour le prochain The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur l’eShop. La taille de fichier originale était de 18,2 GB et la nouvelle taille de fichier est de 16 GB. Bien qu’il ne soit pas possible de garantir avec certitude la taille finale du fichier, en raison des mises à jour Day One, etc. The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom sortira le vendredi 12 mai.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).