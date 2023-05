Un party game sur Nintendo Switch ? Et pourquoi pas ? La console familiale par excellence souffre d’un sacré manque à ce niveau-là. Hormis le timide Mario Party Superstars sur lequel nous faisons vite le tour, le bon 51 Worldwide Games mais qui n’a qu’une poignée de jeux disponibles sur un seul écran, nous nous retrouvons assez vite sur la paille lors de nos soirées entre amis. C’est pour ça que nous accueillons avec une certaine curisioté That’s My Family: Family Fun Night. Le jeu est français, développé par deux studios de la région parisienne, Touched by Grace et Just for Games. Disponible depuis le 28 avril 2023 au prix de trente-cinq euros, arrivera-t-il à s’imposer comme la référence du party game ?

51 Worldwide Games en moins bien

Soyons honnête : That’s My Family: Family Fun Night n’est pas vraiment un jeu vidéo original. Ce n’est qu’un ersatz de qualité assez médiocre de 51 Worldwide Games. That’s My Family: Family Fun Night reprend quelques jeux de société du premier titre, en rajoute des nouveaux qui sont en réalité des copiés-collés d’autres jeux, et place le tout dans un enrobage mielleux et familial pour convaincre le futur acheteur.

Reprenons depuis le début. Le jeu nous propose quatorze jeux de société pour jouer avec toute la famille. Vous avez des classiques comme les échecs, le puissance 4, les petits chevaux, le jeu de l’oie, mais aussi des jeux moins connus comme le jeu du moulin et l’awalé (ou mancala).

Même si nous essayons d’oublier que ces jeux figurent tous dans 51 Worldwide Games, nous nous retrouvons avec un gameplay lent et assez poussif qui ennuie très rapidement toute la famille. Pour les petits chevaux par exemple, une animation s’affiche dès que nous avançons. Si celle-ci est amusante au début, elle finit par ralentir le jeu et à nous énerver. Malgré un petit tour dans les options, nous remarquons qu’elle est impossible à retirer.

Nous ne pouvons pas non plus modifier les règles de chaque jeu, ce qui nous laisse finalement que très peu de liberté. Toujours pour les petits chevaux, nous ne pouvons ni choisir quand nous avons le droit de sortir nos pions (un 6 ou automatiquement), ni ce qui se passe quand deux pions se rencontrent.

Par ailleurs, les jeux sont mal codés, et vous pouvez sélectionner par mégarde un cheval déjà arrivé à la fin du plateau et donc gaspiller un tour.

Les nouveaux jeux, eux, sont finalement des remakes d’autres classiques dans lequel le plaisir et le fun ont été retirés. Nous avons par exemple le jeu « Quasimodo », qui est finalement un Simon assez lent dans lequel nous devons nous rappeler des cloches que Quasimodo vient de sonner.

Il y a aussi l’étonnant « Poker d’as », curieux mélange entre le Yams et le Poker, dans lequel nous jetons des dés pour avoir la meilleure main. Il y a aussi « Serpents et échelles », un jeu de l’oie sans saveur dans lequel nos personnages doivent grimper tout en haut du plateau sans croiser le regard du serpent. Dans ce dernier jeu, nous pouvons d’ailleurs lancer le dé de notre adversaire. Par expérience, nous savons que ce genre de choses dans une soirée familiale peut très rapidement mettre le feu aux poudres.

Un prix excessif pour un contenu si maigre

Nous allions presque oublier le très long « Rois des Envahisseurs », un remake du jeu de fléchettes où, sur trois rounds, nous devons tirer sur un château pour faire le plus de points possibles.

Il y a un hub qui propose tous les jeux qui est finalement assez inutile, et la seule réussite de ce jeu provient de la personnalisation des personnages (nous pouvons choisir entre garçon, fille, papa, maman, grand-père, grand-mère) à chaque jeu qui est assez amusante pour qu’il y ait de longs moments d’hésitation au moment du choix des personnages.

Si vous cherchez un jeu pour que vos enfants s’amusent sans se prendre la tête, nous ne vous conseillons pas, mais vraiment pas ce That’s My Family: Family Fun Night, qui n’a de « fun » que le nom. Il est le genre d’expérience que nous abandonnons très rapidement, faute d’intérêt.

Le prix de trente-cinq euros est excessif, sachant que vous aurez pour cinq euros de plus une expérience bien plus complète, qui ne propose pas quatorze jeux, mais cinquante-et-un, avec une réalisation qui est elle irréprochable.

Les graphismes ne sont pas très beaux, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse le plus dans ce genre de jeux. La bande-son est parfois énervante avec des personnages qui poussent toujours les mêmes onomatopées, mais ce n’est là encore pas ce qui nous intéresse le plus.

Le jeu est intégralement en français.

Conclusion 3.4 /10 That's My Family: Family Fun Night est juste un très mauvais remake de 51 Worldwide Games, avec les mêmes jeux mais en quantité moins grande, une réalisation catastrophique, des bugs à foison, le tout pour un prix quasi identique. C'est malheureusement le genre de jeux que nous achetons pour passer une bonne soirée et que nous désinstallons après vingt minutes. C'est dommage, il manque toujours le party game sur la Nintendo Switch qui convaincra toute la famille. LES PLUS Quelques classiques

Des modélisations de personnages assez drôles et sympas LES MOINS 51 Worldwide Games en vraiment moins bien

Un prix bien trop élevé pour le contenu

Une réalisation catastrophique

Des jeux longs et où l'ennuie nous guette

Des bugs assez réguliers

Des graphismes pas très réussis
Une bande-son énervante

