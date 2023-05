Est-il encore nécessaire de présenter Picross ? Véritable référence dans le gribouillage de cases, issu d’une théâtrale mise en scène japonaise de la fin des années 90, le titre a su se forger une place de choix jusqu’à devenir une véritable référence dans le genre, pour ne pas dire, LA référence. Le développement de la licence a fait naître une foule de petits Picross, avec tous globalement le même principe de jeu initial, qui séduit autant qu’il agace par moment (oui, il faut le reconnaître, n’est-ce pas ?). Tandis qu’il revient à nouveau sur le devant de la scène avec un nouvel opus, les développeurs nous ont-ils concocté un simple amoncellement de puzzles ou bien quelques petites nouveautés sont-elles à prévoir ?

Développé et édité par Jupiter, Picross S9 est disponible depuis le 27 avril dernier sur Nintendo Switch. Pour toutes celles et ceux qui arriveraient un peu par hasard (mais que nous accueillons toujours à bras ouverts !) sur la page, sans n’avoir jamais touché au moindre Picross auparavant, il convient de faire un petit rappel des règles simples et de base, du titre. Pour tous les autres, nous nous retrouvons un peu plus bas !

La découverte de Picross

Avant de démarrer notre présentation en tant que telle, sachez que le titre propose en son sein plusieurs tutoriels afin de mettre à l’aise tous les joueurs, novices comme confirmés, et cela quel que soit le type de jeu sélectionné. Ces derniers sont en effet distincts, avec quelques subtilités notables, mais pour le moment, intéressons-nous à la base de la base. Il faut d’abord s’y atteler avant de prétendre jouer dans la cour des, un peu, plus grands.

Picross, c’est avant tout un jeu de puzzles. Les sessions de jeu peuvent dès lors occuper quelques heures, ou simplement quelques minutes, avec le large plaisir de revenir à sa guise sur le puzzle en cours. La contrainte n’est donc pas l’essence même de la licence, bien qu’il soit possible de trouver des variantes plus nerveuses. S9 n’est pas de cette trempe-là, et vous pouvez vous détendre.

Un puzzle se présente sous la forme d’une grille avec de multiples petites cases. En abscisses et en ordonnées, se trouvent de nombreux chiffres qui sont nécessaires à la résolution dudit puzzle. Ces derniers indiquent en effet les cases qu’il va falloir griser. Par exemple, une ligne de 5 petites cases, avec à son ébauche le chiffre 5, devra être totalement noircie. A contrario, une ligne précédée du chiffre 0 ne présentera aucune case grisée. Ainsi, lorsque le chiffre 3 apparaît, par exemple, toute la subtilité est de savoir les cases qu’il convient de laisser vierges, et celles qu’il faut noircir. Ce n’est qu’en croisant toutes les informations disponibles, en commençant le plus souvent par les données les plus évidentes, que le joueur parvient à compléter entièrement la grille. Un puzzle terminé forme dès lors une image, bien qu’il soit souvent nécessaire d’être tolérant vis-à-vis de la ressemblance… trouver la solution du puzzle avec un minimum d’erreurs (voir sans !) est le véritable objectif de Picross, l’image obtenue n’est qu’un petit bonus rapidement oublié.

Afin de faciliter la partie, le joueur peut faire usage des X qui permettent d’exclure la case en question. Par élimination, les cases à griser deviennent alors plus visibles. Aussi, de nombreuses aides peuvent être mises en évidence, avec notamment la mise en avant des lignes qu’il est possible de compléter ou encore le fait de préciser lorsqu’une erreur est réalisée.

La découverte de Picross S9

Inutile de tergiverser ou de s’enquiquiner avec une vidéo introductive ou autre… vous êtes impatients de commencer de nouveaux puzzles ? Parfait, vous allez être (tellement !) servis ! Picross S9 propose en effet une multitude de niveaux, répartis en 5 catégories. Les habitués ne seront nullement déboussolés et retrouveront avec plaisir le mode traditionnel (avec 150 puzzles, de quoi vous occuper un petit moment). Sachez par ailleurs que les développeurs ne se sont pas contentés de cumuler les petites grilles… ces dernières ne sont qu’une petite poignée et voilà qui est une bien bonne chose. Vous serez rapidement confrontés à des niveaux de plus en plus difficiles… mais ils resteront encore assez accessibles comparés aux autres modes de jeux.

Le mode dit Extra reprend strictement les mêmes règles. Néanmoins, les grilles y sont très rapidement beaucoup plus audacieuses, pour ne pas dire carrément impressionnantes : 30 lignes, sur 30 colonnes… nous ne ferons pas le calcul du nombre de petites cases dès lors disponibles pour ne pas vous effrayer ! Mais sachez que le puzzle est impressionnant… un peu trop même puisque la visibilité et le tactile sont un peu moins agréables dans une telle démesure. Nous avons tenté de chercher un zoom, sans succès… ce qui n’est guère surprenant puisqu’il est nécessaire de prendre en considération l’intégralité de la grille pour avancer dans le puzzle. Vous y passerez sans mal un temps conséquent… mais le nombre de grilles de ce type est très limité, surtout dans les versions S4, S5 et S6 de Picross.

Méga Picross, quant à lui, met en scène les Mégas chiffres (d’aspect effectivement plus gros). Ces derniers sont révélateurs d’une implication sur les 2 rangées en question tout en formant une figure. Ainsi, le méga chiffre 2 ne peut pas se tenir sur une seule et unique ligne sous la forme de deux cases côte à côte, mais nécessairement sur deux lignes, une case et celle du dessous. Toutes les cases du méga chiffre doivent se toucher. Les autres cases sont dédiées aux chiffres classiques. Néanmoins, deux petites informations complémentaires sont importantes : lorsque deux lignes sont rejointes par un méga chiffre, leurs chiffres « normaux » ne doivent pas se toucher, ces derniers sont toujours décalés (la diagonale fonctionne). Les X peuvent dès lors s’avérer très utiles pour souligner les cases qu’il ne faut pas griser et ainsi avancer progressivement dans le puzzle. Enfin, les chiffres classiques sont toujours dans le bon ordre sur une même ligne mais aucun ordre n’est précisé entre deux rangées soumises à un méga chiffre. Sur le papier, tout cela peut sembler un peu nébuleux et il est vrai que ce mode de jeu peut se montrer un peu plus complexe que les autres grâce à ces méga chiffres singuliers. Les développeurs sont assurément conscients de la difficulté inhérente à ces puzzles et de nombreuses petites grilles sont disponibles afin de prendre en main ces chiffres proéminents et leur fonctionnement stratégique.

Clip Picross est une jolie mise en scène de multiples grilles qui permettent de former un dessin une fois l’ensemble des puzzles terminés. Ces clips sont à déverrouiller au fil de la progression dans le mode Picross ainsi que Mega Picross. Une façon appréciable de faire des puzzles de toutes les tailles afin de construire une grande image.

Un dernier mode de jeu est disponible et permet d’insuffler un rythme plus original encore aux différents puzzles. Cette fois-ci, le joueur doit prendre en considération plusieurs couleurs dans le but de résoudre les grilles et ainsi obtenir une image, tout aussi abstraite que d’habitude le plus souvent, mais en couleurs cette fois-ci. Ce mode de jeu s’avère réussi et d’une difficulté un peu plus élevée que les Picross classiques, tout en restant très accessibles une fois les mécaniques parfaitement assimilées.

Quel que soit le mode de jeu sélectionné, un tutoriel est toujours disponible et vient en aide aux joueurs qui en ont besoin.

Picross, encore et toujours

Les défauts inhérents à Picross restent sensiblement les mêmes : les écarts dus aux erreurs de manipulations sont toujours présents, et s’avèrent être assez notables dans cet opus pour lequel nous avons régulièrement eu des manquements.

Il est possible de jouer à la fois en mode dock, ou bien au tactile. Si le premier cas donne une bonne visibilité, le second s’avère être plus malléable. À vous de choisir ! Chez NT, nous avons privilégié le tactile, idéal lors des déplacements, mais aussi à l’occasion de courtes parties.

Nous avons pris plaisir à retrouver un mode multijoueur au sein de cet opus : ce dernier permet en effet de jouer sur un même écran tout en profitant des plaisirs du jeu, et cela, jusqu’à 4 joueurs. Tout cela est possible sur une même console, sans achat supplémentaire, chacun avec une manette en main. Un jeu de couleurs est disponible directement sur le puzzle. Par exemple, un duo se distinguera avec le joueur 1 de couleur bleu, et le joueur 2 de couleur rouge. Bonne idée ! Picross, Mega Picross, Color Picross et même les puzzles Extra et les Clips peuvent dès lors être pratiqués à deux.

Néanmoins, prenons quelques instants pour faire le point sur les modes de jeu d’ores et déjà disponibles au sein de Picross S8. Cet opus comptait bien entendu des puzzles classiques, mais aussi quelques Extra, des Mégas, des Clips et même des versions Color Picross… l’originalité apportée à la version S9 est donc quasi inexistante, les joueurs doivent le savoir… passé cet aspect, il reste difficile d’émettre de réelles difficultés présentes au sein de ce Picross S9 : ce dernier s’avère être dans la continuité des précédents, avec une grande quantité de puzzles disponibles. Proposé à un tarif abordable de 10 euros environ, Picross trouvera son public parmi les amoureux de la licence qui souhaitent s’atteler à de nouveaux défis.

Le saviez-vous ?

Le Picross est aussi célèbre sous de nombreuses autres appellations ! Pour n’en citer que quelques-unes… : Crucipixel, Hanjie, Logicolor ou encore Pikurosu.

Conclusion 7.8 /10 Picross S9 parvient à nous retenir de nombreuses heures au sein de ses nombreux puzzles, toujours aussi addictifs. Les multiples modes de jeux, de plus en plus ardus, ainsi que la possibilité de jouer jusqu'à quatre sur une même console (avec le nombre de manettes nécessaires), sont autant d'atouts pour une licence qui ne cesse d'offrir de nouveaux puzzles à ses joueurs. Les quelques difficultés dues aux erreurs de manipulations sont toujours là, avec des représentations graphiques parfois assez abstraites... mais l'ensemble du titre reste séduisant pour tous ceux et toutes celles qui aiment se perdre dans cet amas de petites cases à noircir (ou à colorer !) pendant des heures. Néanmoins, un bémol important reste à souligner : le titre souffre d'un manque réel de renouvellement, avec des nouveautés finalement quasi inexistantes. Nous aimerions tant de véritables rajouts, de nouveaux modes de jeu... amis développeurs, surprenez-nous ! LES PLUS Les puzzles Picross, encore et toujours très addictifs pour celles et ceux qui aiment le principe de jeu. De nombreux modes de jeu, avec une difficulté un peu plus importante pour certains. Possibilité de jouer en multi sur une même console. Un tutoriel toujours présent afin de mettre à l'aise les nouveaux joueurs. Tarif correct pour la quantité de nouveaux puzzles disponibles. LES MOINS Quelques erreurs de manipulations toujours agaçantes. Une visibilité parfois réduite en tactile, une jouabilité un peu moins agréable en mode dock, il va falloir faire un choix ! Peu de nouveautés...

Les puzzles Picross, encore et toujours très addictifs pour celles et ceux qui aiment le principe de jeu. De nombreux modes de jeu, avec une difficulté un peu plus importante pour certains.

De nombreux modes de jeu, avec une difficulté un peu plus importante pour certains. Possibilité de jouer en multi sur une même console.

Possibilité de jouer en multi sur une même console. Un tutoriel toujours présent afin de mettre à l'aise les nouveaux joueurs.

Un tutoriel toujours présent afin de mettre à l'aise les nouveaux joueurs. Tarif correct pour la quantité de nouveaux puzzles disponibles. LES MOINS Quelques erreurs de manipulations toujours agaçantes.

Quelques erreurs de manipulations toujours agaçantes. Une visibilité parfois réduite en tactile, une jouabilité un peu moins agréable en mode dock, il va falloir faire un choix !

Une visibilité parfois réduite en tactile, une jouabilité un peu moins agréable en mode dock, il va falloir faire un choix ! Peu de nouveautés... Détail de la note Nombre de nouveaux puzzles 0

