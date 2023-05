Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Ace Angler: Fishing Spirits – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Active Life: Outdoor Challenge – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Actraiser Renaissance – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Meruru DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Shallie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $38.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Brawlout – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Cosmic Star Heroine – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cotton Reboot – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Crysis 2 Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Cytus Alpha – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Deemo – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Deemo Reborn – $15.00 (prix de base : $25.00)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Digimon World: Next Order – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Disagaea 1 Complete – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Disney Magical World 2 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Doraemon Story of Season: Friends of the Great Kingdom – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball FighterZ – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Dungeon Encounters – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $37.49 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base : $15.99)

– FinaL Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– God Eater 3 – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Griftlands – $10.99 (prix de base : $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base : $39.99)

– ibb & obb – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Invisibile Inc. – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix – Cloud Version – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) – Cloud Version – $24.99 (prix de base : $49.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $41.99 (prix de base : $49.99)

– Langrisser I & II – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Laybrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Mad Rat Dead – $24.99 (prix de base : $39.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Monark – $32.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Moon – $13.29 (prix de base : $18.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Narita Boy – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base : $39.99)

– NBA 2K23 – $8.99 (prix de base : $59.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base : $59.99)

– NieR: Automata – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Night Trap – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Overcooked Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $9.99 (prix de base : $19.99)

– QuickSpot – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– RIVE – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $21.24 (prix de base : $24.99)

– SaGa Frontier Remastered – $14.99 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Samurai Warriors 5 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Skul: The Hero Slayer – $11.99 (prix de base : $19.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– SnowRunner – $23.99 (prix de base : $39.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Spelunker Party – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.98 (prix de base : $59.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base : $7.49)

– Tactics Ogre: Reborn – $32.99 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Tails of Iron – $8.74 (prix de base : $24.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $17.49 (prix de base : $49.99)

– The Caligula Effect 2 – $29.99 (prix de base : $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The Cruel King and the Great Hero – $16.49 (prix de base : $29.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The House in Fata Morgana – $29.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $31.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Silver Case 2425 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– The Stanley Parable: Ultra Deluxe – $12.49 (prix de base : $24.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Tinykin – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– To the Moon – $8.39 (prix de base : $11.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Various Daylife – $19.13 (prix de base : $28.99)

– Voez – $12.50 (prix de base : $25.00)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – $35.99 (prix de base : $59.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yomawari: Lost in the Dark – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Ys IX – $29.99 (prix de base : $59.99)