Le film Super Mario Bros. défie toutes les attentes depuis son lancement il y a quelques semaines. Le film continue d’engranger des recettes importantes, il bat toutes sortes de records et il est le premier film à 1 milliard de dollars en 2023. Il ne fait aucun doute que le film a encore de beaux jours devant lui dans les salles de cinéma, mais pourrions-nous le regarder dans le confort de notre canapé la semaine prochaine ?

La rumeur du soir annonce que le film Super Mario Bros. sorte en version numérique le 9 mai 2023. Cela semble incroyablement rapide, mais nous avons vu d’innombrables autres films adopter la même approche ces dernières années. Il est important de noter qu’il s’agirait d’une sortie numérique à la demande, et non d’un ajout à un service de streaming. En d’autres termes, pour regarder le film, il faudra payer pour une vidéo à la demande premium sur différents services (Apple, Amazon, Google, etc.). Information à confirmer donc.

The Super Mario Bros. Movie (2023)

Streaming: May 9, 2023*

PVOD (Apple, Amazon, Google, etc.)

*We've been getting questions on whether this date is still correct, and we're happy to report it's 100% confirmed#TheSuperMarioBrosMovie pic.twitter.com/kGbc2CwBbO

— When To Stream (@WhenToStream) May 2, 2023