Une version du jeu de stratégie au tour par tour Marvel’s Midnight Suns, développé par Firaxis, avait été annoncée pour une sortie sur Nintendo Switch aux côtés d’autres versions en 2021 avec une date plannifiée à mars, mais le jeu a finalement été repoussé à décembre 2022 et ne sera lancé à l’heure que sur PlayStation 5, Xbox Series et le PC. Lors de l’annonce aujourd’hui de la date de sortie (uniquement numérique) sur PlayStation 4 et Xbox One, une note discrète a été incluse « La version Nintendo Switch de Marvel’s Midnight Suns n’est plus d’actualité »…

