La série Gunvolt semble maintenant terminée pour le moment.

On peut supposer qu’Inti Creates souhaite élargir ses horizons et travailler sur quelque chose de nouveau après avoir produit des jeux Gunvolt depuis 2014. Azure Striker Gunvolt 3 est sorti sur plusieurs plateformes dont la Nintendo Switch en 2022. Voici ce que le PDG du développeur Inti Creates, Takuya Aizu, a dit aux fans sur Twitter :

« Merci beaucoup ! Je suis heureux que vous jouiez depuis Mega Man Zero. La série Gunvolt est terminée pour l’instant, mais je pense qu’il est temps de commencer à penser aux développements futurs. Bien qu’il ne s’agisse pas de Gunvolt, attendez avec impatience notre tout nouveau projet ! »

TL Note : Le mot utilisé ici est 一段落, qui signifie « atteindre un point d’arrêt, s’installer (avant la prochaine étape). » Cela ne signifie pas nécessairement que la série Gunvolt s’est entièrement arrêtée ; cela signifie seulement qu’il s’en éloigne pour le moment.

Gunvolt est une série de jeux de plateforme et d’action développée par le studio japonais Inti Creates. La série comprend actuellement deux jeux principaux: Azure Striker Gunvolt et Azure Striker Gunvolt 2, ainsi que plusieurs autres titres connexes.

Dans Azure Striker Gunvolt, le joueur incarne Gunvolt, un jeune homme doté de pouvoirs électriques qui travaille en tant qu’assassin pour une organisation anti-gouvernementale appelée Sumeragi. Le jeu se déroule dans un futur proche où une société de méchants utilise la technologie pour contrôler les pouvoirs des humains.

Le gameplay se concentre sur l’action rapide et les mouvements acrobatiques, ainsi que sur la manipulation de l’électricité pour combattre les ennemis et résoudre les énigmes. Gunvolt peut verrouiller des cibles pour tirer des éclairs sur elles et peut également déployer un bouclier pour se protéger. Les joueurs peuvent également utiliser des compétences spéciales et des attaques de mêlée pour vaincre les ennemis.

Le deuxième jeu, Azure Striker Gunvolt 2, reprend là où le premier jeu s’est arrêté. Gunvolt est maintenant poursuivi par une nouvelle organisation ennemie appelée Eden. Le jeu ajoute de nouveaux personnages jouables ainsi que des améliorations de gameplay pour les combats.

La série Gunvolt est par ailleurs connue pour son style visuel unique, qui mélange des éléments d’anime et de science-fiction. Les personnages sont conçus pour être colorés et excentriques, tandis que les niveaux sont remplis de détails complexes et de couleurs vives.

En plus des jeux principaux, la série Gunvolt comprend de plus plusieurs spin-offs et collaborations. Mighty Gunvolt est un crossover avec les personnages de jeux vidéo classiques tels que Megaman, tandis que GalGunvolt est une collaboration avec le jeu de tir de rail GalGun.