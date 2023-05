Grande icône du jeu vidéo (en plus encore), il y a déjà beaucoup de jeux Hatsune Miku sur Nintendo Switch.

Crypton Future Media a annoncé aujourd’hui un nouveau jeu, Hatsune Miku Fushigi-na Hoshi to Negai no Kakera, pour la console hybride de Nintendo, ce qui se traduit grosso modo par Hatsune Miku : The Mysterious Star et Fragments of a Wish. Ce titre n’a été annoncé que pour le Japon pour le moment. Aucune autre information sur le titre n’a été communiquée, si ce n’est qu’il sortira bientôt. L’annonce est accompagnée d’un visuel clé illustré par 7:24.

Hatsune Miku est un personnage de chant vocal synthétisé créé par Crypton Future Media, une entreprise japonaise spécialisée dans les logiciels de synthèse vocale. Elle a été lancée en 2007 et est rapidement devenue un phénomène mondial, donnant naissance à une série de jeux vidéo qui lui sont entièrement consacrés.

Les jeux vidéo Hatsune Miku, appelés également « Project DIVA », sont des jeux de rythme dans lesquels les joueurs doivent appuyer sur les boutons en suivant les mouvements et les instructions à l’écran. Les chansons de Hatsune Miku sont utilisées comme bande sonore, et les joueurs doivent appuyer sur les boutons en rythme avec la musique pour marquer des points et progresser dans le jeu.

La série Project DIVA a commencé en 2009 avec la sortie de Hatsune Miku: Project DIVA sur la console PlayStation Portable. Depuis lors, la série a été développée sur plusieurs plateformes de jeux vidéo, notamment la PlayStation Vita, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la Nintendo Switch. Chaque nouvelle version apporte de nouvelles chansons, de nouveaux costumes et de nouveaux modes de jeu pour les joueurs à découvrir.

Les jeux Hatsune Miku ont une grande communauté de fans à travers le monde, grâce à leur musique entraînante et leur style visuel unique. Les personnages du jeu, y compris Hatsune Miku elle-même, sont conçus pour être mignons et colorés, avec des costumes et des accessoires fantaisistes. Les chansons sont également un élément clé du succès de la série, avec des morceaux originaux et des reprises de chansons populaires qui ont été interprétées par Hatsune Miku et d’autres personnages.

En plus des jeux Project DIVA, Hatsune Miku a également été présentée dans d’autres jeux vidéo, tels que « Hatsune Miku: Project Mirai », un jeu de rythme pour la console Nintendo 3DS, et « Hatsune Miku: Future Tone », un jeu de rythme pour la PlayStation 4. Elle a également fait des apparitions dans d’autres jeux vidéo, tels que « Project X Zone 2 » et « Phantasy Star Online 2 ».

En dehors des jeux vidéo, Hatsune Miku est également devenue une icône de la culture pop japonaise, apparaissant dans des publicités, des mangas, des séries télévisées et même des concerts live en utilisant la technologie de l’holographie.