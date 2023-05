Nous n’avons jamais cautionné cette pratique douteuse qui consiste à faire payer des jeux qui étaient free-to-play sur mobile. La Nintendo Switch regorge d’éditeurs véreux qui proposent des expériences au gameplay fade et au contenu indigeste. Dessert DIY est bien pire que ces jeux.

Développé par CrazyLabs, un studio qui compte déjà cinquante jeux mobiles, Dessert DIY est édité par les Polonais de Qubic Games qui sont spécialisés dans le portage de free-to-play sur toutes les consoles. Le jeu est disponible depuis le 5 mai 2023 sur l’eShop au prix de cinq euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Dessert DIY.

Un jeu de cuisine qui va vous dégoûter de la nourriture

Dessert DIY est un jeu qui promet beaucoup de choses mais qui n’offre finalement rien. Le jeu se promet d’être une sorte de Cooking Mama où nous pouvons réaliser nos desserts afin de satisfaire les clients qui viennent dans notre boutique.

Si le concept est intéressant, après tout, il est toujours amusant de faire des recettes que nous n’arriverons jamais à faire dans la vraie vie, la réalisation, elle, est catastrophique. Le jeu n’a pas de gameplay.

Nous servons un à un les clients qui arrivent dans notre boutique. Les recettes, au nombre de cinq, se réalisent toutes de la même façon. Les tâches à réaliser, en plus d’être mal calibrées, se ressemblent toutes. Nous devons appuyer sur « A » jusqu’à que la barre atteigne parfaitement la fin, ou alors nous devons étaler des choses à des endroits pas vraiment définis.

Nous servons alors nos desserts aux clients, qui, même si nous réussissons parfaitement la recette, n’aimeront pas nos plats. C’est à peu près tout ce que nous pouvons faire dans Dessert DIY.

Les clients nous donnent de l’argent et cet argent permet d’améliorer notre boutique. Ces améliorations ne sont qu’esthétiques et n’apportent rien. Forcément, les demandes des clients deviennent très rapidement répétitives et nous nous lassons dès le troisième client, dès que nous nous apercevons que le jeu est juste une farce et ne mérite même pas le nom d’arnaque.

Nous avons aussi des clients qui demandent des desserts pour se venger de leur ex. Nous devons alors préparer des plats à partir d’excréments ou d’autres objets tout aussi ragoûtants disponibles uniquement dans un DLC payant. Une fois que vous aurez servi votre dessert, vous aurez l’immense joie de voir quelqu’un qui va vomir ses tripes devant vos yeux.

Pas de gameplay, pas de contenu, le vide

Il y a finalement les clients VIPs qui veulent être « surpris » mais avec les quelques ingrédients à notre disposition, nous ne pouvons pas faire grand-chose…

Ce qui est vraiment étonnant, c’est que d’ordinaire, ces portages peu scrupuleux de free-to-play proposent un gameplay addictif dans la première heure avant de s’essouffler. Dessert DIY, lui, n’a même pas de gameplay. Il n’a pas de contenu et se permet même d’avoir un DLC.

Nous débloquons des ingrédients mais qui n’apportent finalement rien à l’expérience. Que vous mettiez de la fraise, de la myrtille ou de la sauce piquante, cela ne change absolument rien au gameplay.

Que pouvons-nous dire de plus ? Pour cinq euros, pour n’importe quel prix, ce jeu ne vaut pas le coup. Nous avons juste énormément de peine pour ses parents, qui, voulant offrir un jeu de cuisine à leurs enfants, se retrouveront arnaqués par ce Dessert DIY.

Les graphismes sont indécents, et la bande-son est juste ragoûtante. Les bruits de déglutition nous mettent mal à l’aise.

Le jeu n’est pas traduit en français.

Conclusion 1.5 /10 Dessert DIY n’est pas un jeu. Il n’a pas de gameplay, de contenu, et réussit même à nous couper l’appétit par ces scènes de vomi et ces passages où nous devons étaler des excréments pour les servir. Peu importe le prix, et même s’il était gratuit, nous vous déconseillons vivement d’essayer cette expérience ragoûtante et indigeste. LES PLUS Au moins, la bande-annonce ne triche pas LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Aucun gameplay

Aucun gameplay Aucun contenu

Aucun contenu Dégoûtant

Dégoûtant Un DLC pour un jeu sans contenu Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Contenu / Prix 0