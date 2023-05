Faisons le tour des dernières annonces sur Nintendo Switch !

To the Rescue: A Dog Shelter Simulator est prévu pour le 25 Mai 2023.

To The Rescue! est un simulateur de refuge pour chiens dans lequel vous devez prendre soin de dizaines de chiens adorables qui ont besoin d’un foyer. Mais il ne s’agit pas que de câlins et de sessions de jeu : gérer un refuge représente énormément de travail. Vous devez veiller à tous les besoins des chiens afin de maximiser leurs chances de trouver le foyer idéal.

Chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Les chiens ont des préférences spécifiques, ils peuvent tomber malades et ils ont parfois des caractéristiques négatives. Vous pouvez également organiser des collectes de fonds, obtenir des dons aléatoires et, en travaillant dur, aider certains à trouver leur nouveau meilleur ami. Malheureusement, il n’y a jamais assez de place et toujours plus de chiens.

Certains chiens sont plus attractifs que d’autres, mais si vous pouvez vous permettre d’attendre assez longtemps, vous pourrez peut-être donner une chance à chaque chien.

Caractéristiques

Soutenez des œuvres caritatives réelles. 20 % des bénéfices du développeur sur les ventes de To The Rescue! sont reversés à des refuges pour chiens existants via notre partenaire caritatif, la PetFinder Foundation.

Chaque chien est unique. Chaque chien est généré avec ses propres caractéristiques et préférences, afin de le rendre distinctif et attachant.

Faites correspondre les chiens avec les préférences des adoptants. Beaucoup d’adoptants viennent au refuge avec des critères de recherche spécifiques. Faites correspondre leurs préférences mutuelles pour augmenter les chances d’adoption.

Améliorez et personnalisez votre refuge. Si vous vous retrouvez avec des fonds excédentaires, vous pouvez améliorer le refuge en construisant des enclos de luxe, obtenir de l’aide pour le nettoyage ou l’entretien, et plus encore !

Faites en sorte que le refuge reste ouvert. Vous ne pourrez pas toujours vous permettre de prendre soin de tous les chiens du refuge. Vous devrez être économe et aurez parfois à prendre des décisions difficiles pour pouvoir continuer à aider des chiens à trouver un foyer.

… et oui, bien sûr, vous pouvez caresser les chiens !

Prendre soin des chiens

Chaque chien est unique : chaque chien est doté de ses propres caractéristiques, préférences alimentaires, traits de personnalité, problèmes de santé, bases de dressage et plus encore, qui le rendent unique et attachant. Avec 28 races et variantes différentes, il y a toutes sortes de chiens à prendre en charge et à montrer aux adoptants potentiels. Beaucoup d’adoptants viennent au refuge avec des critères de recherche spécifiques. Faites correspondre leurs préférences mutuelles pour augmenter les chances d’adoption.

Répondez à leurs besoins : les chiens ont besoin de nourriture, d’eau et d’un abri. Ils doivent aussi être maintenus propres et heureux. C’est à vous, en tant que responsable du refuge, de veiller à leur bien-être. Cela peut devenir mouvementé, mais cela en vaut la peine pour leur trouver un foyer permanent.

Mini-jeux : pour rompre le quotidien mouvementé, il existe aussi d’autres moyens de prendre soin des chiens. Par exemple 4 mini-jeux : Tir à la corde, Grat grat, Va chercher ! et Heure du bain.

Gérer le refuge

Équilibrez votre budget : le refuge fonctionne grâce aux dons et aux adoptions. Il existe plusieurs façons de dépenser de l’argent. Vous devrez gérer votre budget pour vous assurer que vous pouvez payer la nourriture, les vaccins et d’autres dépenses imprévues mais nécessaires.

Chaque jour apporte de nouveaux défis : en plus des coûts et des tâches d’entretien au quotidien, des événements aléatoires peuvent perturber la routine. Des maladies peuvent se déclarer et se propager, de nouveaux chiens peuvent arriver au mauvais moment et des décisions difficiles devront être prises.

Agrandissez et améliorez : améliorez le refuge pour augmenter le nombre de chiens qu’il peut recueillir, leur donner à manger et à boire plus efficacement et rendre leur vie au refuge aussi confortable que possible. C’est votre refuge : aidez-le à grandir !

Faire une différence

Histoire liée aux événements : en mode Histoire, vous commencez par héberger un chien dans votre garage avant de vous retrouver à la tête d’un refuge efficace à grande échelle. Il y aura toujours des événements inattendus pour vous tenir sur vos gardes et une histoire à dérouler entre ces événements.

Familles d’accueil et adoption : le plus important dans la gestion d’un refuge, c’est d’aider les animaux à trouver un foyer. Faites correspondre les caractéristiques des chiens avec les préférences des visiteurs pour maximiser leurs chances de trouver un foyer. Trouvez des familles d’accueil qui peuvent s’occuper des chiens lorsque vous n’avez pas de place.

Impact communautaire en jeu : vous n’aurez pas seulement à gérer le refuge, mais vous devrez également lui faire une place au sein de la communauté. Organisez des événements, faites-en la promotion, éduquez la communauté et veillez à maintenir une image positive.

Décisions difficiles

Dès le début de ce projet, nous avons voulu mettre en avant les problèmes auxquels les refuges du monde réel sont confrontés . La vérité, c’est qu’il y a beaucoup plus de chiens et de chats dans le besoin que de places dans des refuges. Il peut être difficile pour les refuges sans euthanasie non essentielle d’accueillir tous les animaux qui pourraient avoir besoin d’aide.

Certains chiens sont difficiles à faire adopter, à réhabiliter ou tout simplement à accueillir. Personne ne veut jamais avoir à euthanasier un animal, mais puisque nous voulons sensibiliser les gens, nous ne voulons pas prétendre que cela n’existe pas dans la réalité. L’euthanasie n’est pas glorifiée ni présentée comme une solution de facilité, mais c’est une partie importante de l’expérience.

Cela dit, nous avons inclus une option pour désactiver le mécanisme d’euthanasie dans le jeu, pour les joueurs qui préféreraient jouer sans cette partie de l’expérience.

Nocturnal est un metroidvania dont la sortie est fixée au 7 Juin 2023.

Après un voyage éprouvant sur une mer agitée, Ardeshir, soldat de la Flamme éternelle, retourne sur Nahran, son île natale recouverte d’une étrange Brume. Pour la repousser et s’y frayer un chemin, Ardeshir devra brandir les pouvoirs de la flamme. Mais dans la Brume se cachent aussi de terrifiantes menaces et de puissantes compétences qui se dévoileront à celles et ceux qui oseront percer ses mystères.​

Battez-vous pour Nahran, votre île natale

Découvrez ce qui est arrivé à vos frères d’armes afin de libérer l’île de la Brume. Affrontez toutes personnes qui se dressent sur votre chemin pour libérer Nahran de la Brume.

Affrontez une Brume meurtrière

Pris en chasse par un brouillard mystérieux recouvrant l’île, parcourez les lieux pour découvrir sa source et y mettre un terme. Mais prenez garde à ne pas être pris dans la Brume au risque de périr. Affûtez votre lame et usez de tous vos pouvoirs afin de la maintenir à distance par tous les moyens.

Éveillez le gardien de la Flamme éternelle qui sommeille en vous

Si la Brume est votre ennemie, le feu sera votre allié au cours de ce voyage. La Flamme peut repousser la Brume, enflammer le décor, activer des mécanismes et même détruire les créatures issues de la Brume, insensibles aux armes classiques.

Explorez l’île et ses lieux secrets

La Brume couvre une vaste étendue et cache de puissantes compétences à découvrir. Tuez vos ennemis et explorez votre environnement pour obtenir de la cendre et faire des offrandes aux statues du Phénix. Vous obtiendrez de nouvelles compétences et des bonus nécessaires à votre survie.

Jouez en mode speedrun

Vous pouvez sélectionner des options de speedrun dans les menus du jeu pour améliorer votre temps.

KindFolx est un jeu de deck building qui sortira sur la console hybride de Nintendo en 2023 !