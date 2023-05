Saint-Ouen, France – 17 mai 2023 – L’éditeur Just For Games, en partenariat avec l’équipe de développement Bevel Bakery et l’éditeur Abiding Bridge sont ravis d’annoncer aujourd’hui que le jeu de combat au Japon féodal Sclash sera disponible sur toutes les plateformes le 4 août 2023. Pour fêter cette annonce, un nouveau trailer est disponible :

Découpez jusqu’à la victoire ! Sclash est un jeu de combat de samouraïs 2D plug’n play plein de tension, et où un coup est suffisant pour tuer.

À l’occasion de l’annonce de la date sortie à la conférence AG French Direct ainsi que de sa participation au Stunfest, l’événement numéro 1 du versus fighting en France, l’équipe derrière Sclash a préparé un petit cadeau pour tous les abonnés avec un pack de skins.

Ce pack de skin est offert sur le site de Just For Games pour une durée limitée et contient un sabre baguette de pain ainsi qu’un masque de mime.

À propos de Sclash: Découpez jusqu’à la victoire ! Sclash est un jeu de combat de samouraïs 2D plug’n play plein de tension, et où un coup est suffisant pour tuer. Incarnez des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et affrontez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque coup compte. Gérez bien votre endurance, respirez et prenez votre temps pour porter un coup mortel. Jouez hors ligne et en ligne au jeu de versus le plus intense, choisissez parmi 5 samouraïs, plus de 16 stages et plus de 50 skins à collectionner au fil des duels. Apprenez-en plus sur le combat entre les clans Aki et Natsu, et découvrez une histoire inspirée de la culture japonaise dans le mode Histoire.