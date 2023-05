Yasuyuki Honne, le directeur de Monolith Soft pour la série Baten Kaitos, a de nouveau questionné sur Baten Kaitos III – qui n’est jamais sorti. Il a également confirmé une fois de plus qu’il y avait des projets pour un jeu sur DS qui a également été abandonné.

Selon Honne, Baten Kaitos III était destiné aux plates-formes next-gen – il aurait donc dû sortir sur Wii et non sur GameCube. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu « en raison de la restructuration et de la révision du budget de Bandai Namco, ainsi que des difficultés financières de tri-Crescendo ». Bien qu’il n’y ait actuellement aucun projet pour relancer Baten Kaitos III, la série fait enfin son retour. Bandai Namco prepare la sortie de Baten Kaitos I & II HD Remaster sur Nintendo Switch cet été.

Yasuyuki Honne, le directeur de Monolith Soft pour la série Baten Kaitos: Après Baten Kaitos II, nous voulions sortir Baten Kaitos III sur la prochaine génération de consoles, en nous tournant vers Bandai Namco pour le financement, Monolith pour l’intrigue et les illustrations, et tri-Crescendo pour la programmation, mais en raison de la restructuration et de la révision du budget de Bandai Namco, ainsi que des difficultés financières de tri-Crescendo, III a été annulé. Après cela, il y avait également des plans pour une version DS, mais cela a également été annulé.

J’avais entendu parler des difficultés de tri-Crescendo par Shiba-san, qui était au bord de la faillite. Il semble que le développement d’Eternal Sonata ait évité le désastre en réutilisant le code pendant la pré-production pour réduire les coûts. Il y a eu des rumeurs de tractations secrètes entre tri-Crescendo et Bandai Namco, bien sûr, mais pour maintenir l’entreprise en activité, les options de Hatsushiba-san étaient limitées, et peut-être que la direction a vu qu’il n’avait pas d’autre choix. Quoi qu’il en soit, Baten Kaitos est une série compliquée avec beaucoup de circonstances impliquées.

