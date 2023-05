Undergrave est un tactical roguelike qui est déjà disponible sur mobile pour trois euros et sur Steam pour huit euros. Ce jeu est l’œuvre des brésiliens de Wired Dreams Studio et il est porté par QUByte Interactives, que nous connaissons notamment pour leurs remakes d’anciens jeux comme Radical Rex ou des portages sur console de jeux mobiles brésiliens comme Sokolor. Undergrave fait partie de cette deuxième catégorie et est disponible depuis le 18 mai 2023 pour cinq euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Undergrave.

Un jeu au gameplay simplissime…

Dans Undergrave, nous incarnons un personnage qui vient tout juste d’arriver en enfer et qui a encore quelques épreuves avant de passer l’éternité en paix.

Le jeu est un tactical roguelike. Nous jouons au tour par tour afin d’éliminer tous les ennemis de chaque salle. Si nous perdons, nous n’avons pas d’autres choix que de recommencer le jeu.

Le gameplay s’assimile en moins de cinq minutes. Votre personnage peut se déplacer d’une case par tour. À chaque fois qu’il se déplace, les ennemis se déplaceront eux aussi d’une case. Dès qu’un ennemi vous est adjacent à la fin de votre tour, vous perdrez un point de vie.

Pour vous défendre, vous avez trois actions distinctes. Ces dernières coûtent de l’AP. Vous rechargez d’un AP par tour lorsque vous vous déplacez. La maîtrise de vos déplacements et la gestion de votre AP sont la clef pour réussir à avancer dans ce jeu.

Vous pouvez lancer votre arme sur l’adversaire. Peu coûteux et efficace, il faudra néanmoins revenir sur la case où l’arme est tombée pour la récupérer. Cette technique est vraiment à double-tranchant car sans arme, vous êtes nu et vous devrez courir un peu partout pour survivre.

Heureusement, le coût en AP des autres actions diminue aussi quand vous n’avez plus votre arme. De plus, nous pouvons stocker l’AP que laisse certains monstres pour avoir des réserves au cas où.

Vous pouvez dasher. À gauche, à droite, en haut, en bas, ce mouvement plus coûteux que le lancer permet de tuer plusieurs ennemis sur une ligne. En dashant vers votre épée, vous pouvez aussi tuer les ennemis sur la même ligne. Cette technique est efficace mais l’I.A. anticipe régulièrement vos mouvements et vous ne pourrez pas dasher aussi facilement que ça.

Finalement, vous pouvez aussi sauter. Ce saut permet de trancher les ennemis les plus coriaces mais surtout de repousser et d’étourdir les ennemis adjacents. Cette action est très efficace mais aussi très coûteuse. Il faudra réfléchir à deux fois avant de la faire.

…Mais vraiment addictif et plus profond que ce qu’il en a l’air

Au bout d’un certain nombre de salles réussies, vous pourrez choisir entre trois améliorations qui vont déterminer le sort de votre partie. Certaines améliorations peuvent vraiment vous mettre dans des conditions idéales alors que d’autres sont pratiques mais pas indispensables.

Au bout d’un plus grand nombre de salles, vous affronterez un boss. Vous gagnerez la partie quand vous réussirez à faire les quatre donjons que compose le jeu.

Le gameplay, aussi simple qu’il est, est extrêmement efficace et addictif. Nous avons en permanence l’impression d’être dans un grand échiquier où nous devons toujours avoir au moins trois tours d’avance sur l’I.A. C’est le genre de jeux où nous ne voulons faire qu’un tour, qu’une partie, et puis, emportés par le feu de l’action ou frustrés à cause d’une défaite précoce, nous jouons plus que de raison.

Undergrave fait aussi partie de ces jeux qui paraît simple de prime abord mais qui réussit à nous surprendre et à proposer un gameplay bien plus profond que ce qu’il en a l’air. En ne laissant que peu d’indications aux joueurs, il laisse une grande place à la découverte des techniques possibles pour nous amener à la victoire.

Le bestiaire est tout aussi simple mais drastiquement efficace. Il faudra réussir à survivre au milieu de gelées qui se démultiplient dès que nous les touchons, face à des rats qui avancent de deux cases par tour, ou encore face aux gardiens qui meurent en deux coups.

Le jeu fut une agréable surprise qui aurait pu presque atteindre le coin des pépites avec un peu plus de contenu. C’est aussi dommage, comme nous l’avons susmentionné, que les pouvoirs ne se valent pas tous, et que la réussite d’une partie dépend autant du tirage que nous allons recevoir.

Le côté roguelike est aussi un peu étrange car nous débloquons pour toujours les donjons dès que nous les réussissons. Cependant, les bonus gagnés ne restent pas, ce qui donne des situations particulières où nous hésitons presque à repartir dans les premiers donjons pour récupérer certains bonus.

Nous avons eu aussi quelques bugs mais ils n’ont pas vraiment dérangé la partie.

La durée de vie est immense, sachant que vous débloquez un nouveau personnage à la fin de votre partie, et qu’il est toujours agréable de refaire une ou deux parties de temps en temps. Si la répétition inhérente au roguelike ne vous dérange pas, vous avez un jeu qui vous promet de nombreuses heures de réflexion et de monstres tués pour cinq euros.

Le jeu est aussi agréable en docké qu’en portable.

En revanche, Undergrave ne se démarque pas par ses graphismes et sa bande-son qui sont juste moyens. Ce n’est cependant pas un point dérangeant pour un tactical roguelike.

Le jeu n’est pas traduit en français mais il se comprend assez facilement.

Conclusion 7 /10 Undergrave est une très belle surprise. Pour cinq euros, vous pouvez avoir un tactical roguelike au gameplay à la fois simple, addictif, et qui se révèle bien plus profond que ce qu’il en a l’air. Le jeu n’est malheureusement pas traduit en français mais il n’est pas compliqué à comprendre. LES PLUS Un gameplay simple mais terriblement addictif

