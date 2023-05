All Possible Futures et Devolver Digital dévoilent de nouvelles séquences de gameplay pour leur très attendu jeu d’aventure qui sort (littéralement) tout droit d’un conte pour enfant, The Plucky Squire. L’intrépide et adorable Jot peut en effet passer sans transition de la 2D des pages d’un livre à un monde en trois dimensions.

Découvrez quelques-uns des différents aspects que revêt cette aventure hors des sentiers battus, entre platforming 3D et dungeon-crawler en 2D :

Bienvenue à Mojo, un royaume coloré sous la menace d’un sorcier pas très sympa, Humpgrump. Une belle brochette de héros téméraires accompagnent Jot dans sa quête pour sauver le royaume, au sein du livre qui suit leurs aventures rocambolesques comme en dehors. Humpgrump n’a pas la moindre chance, surtout si l’excentrique sorcier DJ est de votre côté !

The Plucky Squire sortira cette année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X et Nintendo Switch.