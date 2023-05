Lors de l’évènement annuel du Groupe Bigben, NACON a présenté 13 jeux dont RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings : GollumTM et Gangs of Sherwood, ainsi que de nombreux accessoires pour toutes les consoles

Paris (France), le 24 mai 2023 – L’édition 2023 de la Bigben Week a ouvert ses portes en ce début de semaine au cœur de Paris. NACON y invite les médias et ses partenaires internationaux à découvrir pendant 4 jours son catalogue de jeux et d’accessoires. Les studios et équipes de design et développement ont également fait le déplacement afin de partager avec les visiteurs les projets innovants sur lesquels ils travaillent depuis des mois.

UN LINE-UP VARIÉ ET ATTENDU

TROIS jeux jouables pour la premiÈre fois

Cette année encore, la Bigben Week propose aux visiteurs de jouer à plusieurs jeux en avant-première.

C’est notamment le cas du très attendu RoboCop Rogue City présenté pour la première fois par les développeurs de Teyon, ainsi que Gangs of Sherwood, le jeu d’action coopératif qui revisite la légende de Robin des Bois. Il sortira sur PC et consoles le 19 octobre prochain.

Dans une ambiance plus déjantée où règnent les zombies, Eko Software est présent pour dévoiler ParadiZe Project, son jeu mêlant hack’n slash et survie, qui sera disponible cette fin d‘année sur consoles et PC.

Quatre jeux fraÎchement annoncÉs:

Astérix & Obélix: Heroes est un jeu de cartes à collectionner avec des mécaniques RPG, mettant à l’honneur l’univers des irréductibles gaulois. Développé par Jumpgate AB, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes en septembre 2023.

est un jeu de cartes à collectionner avec des mécaniques RPG, mettant à l’honneur l’univers des irréductibles gaulois. Développé par Jumpgate AB, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes en septembre 2023. Côté sports mécaniques, l’ off-road sera mis à l’honneur cette année avec Overpass 2 . La simulation de courses et de franchissement développée par Neopica revient sur consoles et PC le 19 octobre 2023.

sera mis à l’honneur cette année avec . La simulation de courses et de franchissement développée par Neopica revient sur consoles et PC le 19 octobre 2023. Tous deux développés par le studio Tivola, Wildshade: Unicorn Champions et Animal Hospital sont des jeux qui plairont aux plus jeunes et aux familles. Le premier est un jeu de course à dos de licorne se déroulant dans un univers féérique, tandis que le second propose d’endosser le rôle de vétérinaire pour animaux domestiques et fantastiques. Les deux jeux sont prévus sur consoles et PC à l’automne 2023.

UNE NOUVELLE VERSION JOUABLE POUR 6 AUTRES TITRES DU CATALOGUE

Ils se déroulent tous deux pendant la Grande Guerre, mais c’est leur seul point commun. Ad Infinitum, le jeu d’horreur psychologique du studio Hekate et War Hospital, jeu de stratégie et de survie, présentent chacun une nouvelle version jouable. Ils seront respectivement disponibles les 14 septembre et 26 octobre sur PC et consoles.

Les gamers les plus sportifs ne sont pas en reste. Ils sont invités à tester le nouveau DLC de Session : Skate Sim, très récemment annoncé et les nouvelles versions des jeux de cyclisme Tour de France 2023 et Pro Cycling Manager 2023 qui proposent un gameplay plus stratégique, un tracé mis à jour et toutes les équipes et coureurs de l’année.

Enfin, à la veille de sa sortie officielle, The Lord of the Rings: GollumTM, est également mis à l’honneur et embarque chaque joueur dans sa quête du Précieux. Les équipes de Daedalic ont fait le déplacement pour montrer le jeu dans sa version finale.

DE NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR TOUS LES JOUEURS

Reconnu par de nombreux joueurs à travers le monde pour la qualité de ses manettes, NACON continue d’élargir ses gammes avec de nombreuses nouveautés.

NACON pour Xbox

Lancée en 2021, la famille de périphériques officiels pour Xbox Series X|S et Xbox One rencontre un franc succès en Europe comme en Amérique du Nord. Elle s’agrandit avec une toute nouvelle manette accessible et pratique, la EVOL-X qui sera disponible en septembre 2023. Elle sera proposée dans des coloris classiques noirs ou blancs et sera déclinée dans de nombreuses versions inédites, incluant une version transparente avec LED.

NACON pour Nintendo SwitchTM

La famille d’accessoires Nintendo Switch™ est l’une des plus complètes du marché. Un large choix de pochettes compatibles Nintendo Switch™, Nintendo Switch Lite™ et Nintendo Switch™ Modèle OLED dont de nombreux modèles sous licences officielles (Metroid DreadTM, The Legend of ZeldaTM, Mario Kart TM) sont présentés lors de l’événement.

RIG by NACON

Après une année couronnée de succès avec la sortie de la nouvelle gamme PRO Series, notamment le RIG 800 PRO récompensé de nombreuses fois, RIG était présent à la Bigben Week pour présenter les produits qui ont fait son succès. RIG travaille actuellement sur une nouvelle gamme de produits qui sera annoncée dans les prochains mois. Elle vise à consolider la position de la marque en tant que leader de l’audio gaming premium et renforce les promesses de la marque faites aux joueurs en matière de performance, d’innovation et de design.