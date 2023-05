Signé YUKE’s, AEW: Fight Forever associe le catch arcade à l’ancienne aux techniques de l’All Elite Wrestling. À cela s’ajoutent un vaste répertoire de stars AEW, de nombreux types de combats, un mode Carrière solide, des tonnes d’accessoires, plus de 40 armes, etc.

L’attente pour AEW : Fight Forever est presque terminée, le jeu a obtenu une date de sortie définitive. THQ Nordic et Yukes ont confirmé que le titre sortira sur Nintendo Switch le 27 juin 2023.

Développé par YUKE’s Co, Ltd., créateurs de nombreux jeux de catch vendus à plusieurs millions d’exemplaires, AEW: Fight Forever associe le feeling à l’ancienne des jeux de catch arcade aux attaques en tandem et autres coups de grâce novateurs qui ont fait la réputation de l’All Elite Wrestling. Omniprésente sur les réseaux TNT et TBS qui diffusent chaque semaine les émissions Rampage et Dynamite, l’AEW regroupe quelques-uns des plus grands noms du ring ainsi que nombreux nouveaux catcheurs capables de prouesses acrobatiques. AEW: Fight Forever rassemble en un seul jeu toute l’élite de ce roster ! Le catch coopératif en ligne prend une dimension nouvelle dans Fight Forever avec des matchs en tag team comprenant des manœuvres par équipes réalisables à l’aide de commandes simples. À cela s’ajoutent un mode Carrière approfondi, de nombreuses options de personnalisation des catcheurs, les arènes phares de l’AEW, divers modes de jeu et types de matchs, y compris les bons vieux matchs hardcore sans disqualification !

Retrouvez les plus grands noms du ring ainsi que des nouveaux venus capables de prouesses acrobatiques !

Matchs solo, en tag team, à 3 ou à 4, tournois, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death et multijoueur coopératif en ligne !

Un mode carrière approfondi.

Un vaste panel d’options de personnalisation : tenue et apparence, coups, entrées, équipes et arènes.

Plus de 40 armes !

Des mini-jeux !

Des défis quotidiens et hebdomadaires !