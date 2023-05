Annoncé il y a quelques mois, Compile Heart développe toujours Neptunia GameMaker R:Evolution sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 10 août 2023 au Japon. On découvre aujourd’hui la vidéo opening du jeu.

Le jeu, qui se déroule à l’époque des studios de jeux concurrents, est un spin-off mettant en scène Adult Neptune. Neptunia GameMaker R:Evolution aura une « Victory Special Edition » et une Digital Deluxe Edition au prix de 12 100 yens. Une édition « New Recruit Welcome Box » est également prévue au prix de 18 480 yens.