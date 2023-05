Rassemblez vos héros et combattez pour atteindre le sanctuaire dans ce RPG tactique roguelite. Vous a-t-on parlé de la présence de zombies, de pillards et de mystérieuses monstruosités dans ce monde post-apocalyptique ?

Atari a annoncé aujourd’hui Days of Doom, la prochaine entrée dans sa gamme de jeux originaux. Il sera disponible sur Switch d’ici la fin de l’année 2023. Days of Doom, développé par SneakyBox, est un roguelite tactique au tour par tour qui se déroule dans un monde post-apocalyptique peu orthodoxe. Il propose « des personnages excentriques, des ennemis inattendus et des combats intenses et captivants dans un décor à la fois vibrant et sinistre. »

L’apocalypse n’était pas la fin du monde. Simplement de celui que nous connaissions. Découvrez Days of Doom, un RPG tactique roguelite post-apocalyptique mettant les joueurs au défi d’atteindre le sanctuaire, une terre de promesse et de répit dans un monde de chaos coloré. Commençant avec un petit groupe de survivants, vous-vous frayerez un chemin vers votre destination finale, et rencontrerez des menaces, notamment des zombies, des pillards, et même des pillards zombies ! En chemin, vous devrez recruter une bande de héros hétéroclite pour protéger votre communauté grandissante et aller de l’avant.

Découvrir comment utiliser au mieux les capacités uniques de chaque héros est la clé du succès dans les combats au tour par tour de Days of Doom. Ouvrez le combat avec Pyro en mettant le feu aux ennemis pour leur infliger des dégâts sur la durée. Puis combinez l’Hydromancien et le Batteur pour un résultat dévastateur. L’Hydromancien peut préparer le terrain avec une attaque aquatique à distance, après quoi le Batteur peut envoyer une surprise choquante aux ennemis mouillés. Vos chances de victoire pourront parfois vous sembler nulles, mais si vous utilisez les compétences de vos héros de manière stratégique, les améliorez et leur ajoutez de nouvelles compétences au fur et à mesure, vous l’emporterez sans aucun doute.

Toutes les parties sont différentes, ce qui confère à Days of Doom une grande rejouabilité.

De magnifiques animations dessinées à la main qui donnent vie à une vision excentrique d’un monde post-apocalyptique.

Huit classes de personnages, ayant chacune des capacités uniques par défaut et spéciales.

Plus d’une dizaine d’ennemis, du zombie typique du genre aux dangereux pillards, en passant par des monstruosités explosives et deux combats de boss particulièrement brutaux.

Plus de 50 événements aléatoires présentant des scénarios à choix complexes

Plus de 70 objets et runes à collecter pour faire pencher la balance en votre faveur

Le système de progression roguelite rend chaque partie unique, mais vous améliorerez de manière permanente certaines statistiques de votre jeu comme la taille de votre groupe et la vitesse d’accumulation des ressources, ce qui fait que chaque partie vous rapproche de votre objectif final

Bande originale orchestrale par Jelle Dittmar