Après Legends of Amberland, Silver Lemur Games revient avec un second jeu, logiquement intitulé Legends of Amberland II : The Song of Trees. Ce RPG rétro occidental, inspiré de classiques tels que Might & Magic, Wizardry, Ultima et la série Gold Box, arrive sur la Nintendo Switch grâce à Pineapple Works (qui avait déjà porté le premier jeu).

Dans Legends of Amberland II : The Song of Trees, vous aurez l’occasion d’explorer un vaste monde ouvert en vue à la 1ère personne, avec des déplacements sur grille. Le jeu propose des combats au tour par tour ET de l’exploration, avec des options de voyage et de combat rapides. Vous contrôlez un groupe de 7 héros, qui peuvent être prédéterminés ou assemblés manuellement au début du jeu.