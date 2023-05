Le jeu Baten Kaitos original a été l’un des jeux forts des dernières années de la GameCube. Sa suite, Baten Kaitos Origins, est malheureusement passée un peu inaperçue lors de sa sortie en 2006, surtout que l’opus n’est pas arrivé en Europe. Plus tôt cette année, il a été confirmé que les deux titres allaient bénéficier d’une nouvelle vie sur la Nintendo Switch. Et maintenant, une date de sortie semble se confirmer pour Baten Kaitos I & II HD Remaster.

Baten Kaitos I – initialement connu sous le nom de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu (Baten Kaitos : Eternal Wings and the Lost Ocean) – a fait ses débuts au Japon en 2003. Il est arrivé en Amérique du Nord peu après, au début de l’année 2004. Cependant, les joueurs européens ont dû attendre plus d’un an. Ce n’est qu’en avril 2004 que les régions PAL ont reçu le titre.

Le jeu a été très bien accueilli lors de son lancement, surtout si l’on considère les critiques courantes sur le manque de JRPG sur le GameCube. Le joueur n’incarne pas directement le protagoniste du jeu, mais plutôt un esprit gardien qui interagit directement avec le protagoniste par le biais d’options de réponse prédéfinies sous forme d’arbre de dialogue textuel. Il s’agit d’une approche unique et intéressante du genre. Le deuxième titre est arrivé au Japon et en Amérique du Nord en 2006, après le lancement de la Xbox 360 et peu avant celui de la Wii. Les régions PAL n’ont donc jamais vu ce titre sortir.

Les deux titres ont été développés à l’origine par Monolith Software, qui a depuis connu un succès important avec la série Xenoblade Chronicles. Le premier titre a été édité par Namco Bandai Interactive, qui prendra également les rênes de ce remaster. Il a déjà été annoncé que les jeux tourneront à 30fps, avec une résolution de 1920×1080 en avec la Nintendo Switch dockée. Au grand dam des fans, il a aussi été révélé que le jeu ne comportera que des voix japonaises.

Cependant, ce qui manque, c’est la date de sortie. Initialement prévu pour » l’été 2023 « , Baten Kaitos I & II HD Remaster sera lancé le 30 juin 2023. Le jeu peut être précommandé dès aujourd’hui ici.