Le nouvel épisode de la série à succès hissera sa grand voile l’année prochaine sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Londres, le 24 mai 2023 – Le studio The Gentlebros et l’éditeur Kepler Interactive annoncent aujourd’hui le grand retour de la plus belle aventure féline de tous les temps : Cat Quest: Pirates of the Purribean, le nouvel épisode de la célèbre licence Cat Quest, prendra la mer sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC (via Steam) en 2024.

Dans Cat Quest: Pirates of the Purribean, endossez le rôle d’un pirate a-chat-rné dans une aventure de cape, de griffe et d’épée au cœur d’un monde ouvert en 2,5D. Dans cet archipel qui fourmille de fieffés Pi-rats à la recherche de l’Étoile Polaire – un trésor mystique longtemps oublié – naviguez en eaux troubles et esquivez les récifs avec classe pour explorer les environs : les différents biomes miaou-nifiques n’attendent que vous !

Tirez des boulets de canon ou des obus élémentaires depuis votre navire de guerre, qui vous offre tous les outils dont un matou d’eau douce peut rêver pour terrasser l’adversité, aussi retorse que velue. Sur terre, profitez d’un système de combat aux petits oignons pour nettoyer l’archipel des hordes de rongeurs, et alternez entre les sorts et les pétoires qui tombent entre vos griffes grâce au nouveau système de changement d’armes. Les combos sont tout simplement dévastateurs !

