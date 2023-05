Aboiement et Tricherie seront de mise avec le Pokémon Lune sur l’Île d’Æos

Canalisez votre Attention avec Noctali dans Pokémon UNITE ! Tout comme Mentali, Givrali et Nymphali, le Pokémon Lune commencera chaque match en tant qu’Évoli avant d’évoluer en Noctali. Cependant, contrairement aux autres évolutions d’Évoli, Noctali est un Défenseur au corps à corps qui ne manque pas de cran, alors préparez-vous à déchaîner vos capacités Regard Noir, Aboiement et Tricherie avec ce Pokémon de type Ténèbres. Vous pouvez obtenir Noctali en échange de 12 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Noctali pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée.

Noctali rejoint la bataille, mais d’autres activités attendent les fans d’Évoli et ses évolutions. En effet, le festival d’Évoli mettra le Pokémon Évolutif à l’honneur avec les parties rapides spéciales « Évoli en folie », dans lesquelles seuls des Évoli sont autorisés à participer ! Des Évoli seront éparpillés partout dans l’arène, et Évoli Gigamax fera également une apparition. Cet évènement vous permettra de remporter de fabuleuses récompenses, comme des pièces de puzzle permettant d’obtenir les permis Unité de Mentali, Givrali et Nymphali ! Vous pourrez également vous procurer des Holo-costumes à carreaux à prix réduit pour vos évolutions d’Évoli favorites. Les festivités démarreront le jeudi 22 juin à 23:59 UTC.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur ce Pokémon et obtenir quelques astuces avant de profiter du clair de lune sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Noctali

Talent : Anticipation (Évoli)

Lorsqu’Évoli aurait dû être repoussé, projeté dans les airs ou rendu incapable d’agir, cet effet est annulé. Après son activation, ce talent passe en récupération.

Talent : Attention (Noctali)

Lorsque Noctali aurait dû être repoussé, projeté dans les airs ou rendu incapable d’agir, cet effet est annulé. De plus, pendant une courte durée, il devient insensible aux contrôles de foule et sa Défense et Défense Spéciale sont augmentées. Après son activation, ce talent passe en récupération.

Attaque de base

La troisième attaque de base de Noctali est renforcée et le fait bondir vers un Pokémon adverse pour lui infliger des dégâts. Cette attaque renforcée restaure également les PV de Noctali. Plus ses PV sont bas, plus cette attaque soigne de PV.

Capacités aux niveaux 1 et 2

Météores

Évoli attaque avec des rayons en forme d’étoiles, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et leur applique une marque. La vitesse de déplacement d’Évoli est augmentée quand il se trouve près de Pokémon adverses marqués. Lorsqu’il inflige des dégâts à des Pokémon adverses marqués, sa prochaine attaque de base est renforcée.

Croco Larme

Évoli fait semblant de pleurer, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses proches et réduit leur Défense et Déf. Spé. De plus, il obtient un bouclier.

Capacités au niveau 4

Regard Noir

Noctali cloue un Pokémon adverse sur place d’un regard sombre et saisissant. Pendant une courte durée, ce Pokémon adverse est entouré d’une zone obscure dont il ne peut pas s’échapper. Quand Noctali est dans cette zone obscure, ses attaques de base sont renforcées et il inflige davantage de dégâts. Regard Noir peut être amélioré afin d’infliger davantage de dégâts.

Tricherie

Noctali charge dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement. Si la charge touche un Pokémon adverse, Tricherie peut être utilisée à nouveau. Si elle est utilisée de nouveau, Noctali balaie la zone devant lui avec sa queue, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés, réduit leur vitesse de déplacement et les repousse. La deuxième phase de cette capacité inflige davantage de dégâts en fonction de l’Attaque des Pokémon adverses touchés en première phase. Plus l’Attaque des Pokémon adverses touchés est haute, plus les dégâts infligés sont élevés. Une fois Tricherie améliorée, la prochaine attaque de base de Noctali après avoir utilisé cette capacité est renforcée.

Capacités au niveau 6

Vœu

Noctali fait un vœu pour un Pokémon allié. Ce Pokémon allié subit moins de dégâts pendant une certaine durée, puis le vœu se réalise et soigne ses PV. Si le Pokémon allié visé est mis K.O. avant que le vœu ne se réalise, il s’exauce pour un autre Pokémon allié proche. Une fois amélioré, Vœu réduit encore plus les dégâts subis par le Pokémon allié visé et augmente la quantité de PV soignés quand le vœu se réalise.

Aboiement

Noctali crie comme s’il se plaignait de quelque chose, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone autour de lui et réduit leur Attaque, Attaque Spéciale et vitesse de déplacement. De plus, il obtient un bouclier. Noctali continue de crier pendant une certaine durée, puis lance un dernier cri, ce qui rend les Pokémon adverses dans la zone incapables d’agir et réduit davantage leur Attaque et leur Attaque Spéciale. La réduction de l’Attaque et de l’Attaque Spéciale peut être accumulée. Aboiement peut être amélioré pour augmenter la durée pendant laquelle le dernier cri rend les Pokémon adverses incapables d’agir.

La capacité Unité de Noctali : Clair-Obscur

Hors combat, Noctali régénère continuellement ses PV. Il saute également dans les airs et absorbe les boucliers des Pokémon adverses autour de lui avant de se les appliquer à lui-même. Noctali atterrit ensuite et inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et les rend incapables d’agir. Puis, pendant une courte durée, quand un Pokémon adverse dans la zone d’effet obtient un bouclier, Noctali en absorbe une partie et se l’applique à lui-même.

Analyse de la méta

Les Défenseurs au corps à corps doivent constamment être au front pour assister leurs alliés chétifs et moins mobiles. Noctali est un Défenseur au corps à corps unique qui préfère soigner ses alliés avec ses attaques renforcées et Vœu plutôt que de gêner ses adversaires, tout en s’imposant avec Tricherie et Aboiement. Ces dernières permettent à Noctali de plonger au cœur de la mêlée pour mettre K.O. des attaquants adverses tout en se soignant pour éviter d’être mis hors jeu.

Puissant contre : Tortank

Noctali devrait éviter de s’attaquer aux Pokémon robustes comme Tortank de manière générale, mais sa capacité Unité Clair-Obscur lui offre un avantage non négligeable sur les Pokémon dotés de boucliers puissants. Lorsqu’il a un niveau élevé, la capacité Unité de Tortank, Hydrotyphon, lui octroie un bouclier solide qui lui permet de plonger dans les lignes arrières adverses sans aucun souci. Lorsque Noctali utilise Clair-Obscur, il peut voler ce bouclier et ainsi s’approprier une partie des PV de Tortank.

Vulnérable contre : Mew

Tricherie permet à Noctali de poursuivre la plupart des Pokémon, mais la grande mobilité de Mew rend cette tâche ardue. Mew est d’ailleurs doté de plusieurs capacités à longue portée, comme Lance-Soleil et Boule Élek, qui peuvent mettre K.O. Noctali dans un affrontement en 1 contre 1. Lorsque l’on joue avec Noctali, il vaut donc mieux s’attaquer à Mew à plusieurs et en utilisant des contrôles de foule ; autrement, il peut s’avérer difficile de l’intimider avec Aboiement, Tricherie ou Regard Noir.