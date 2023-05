Le 25 mai 2023 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a dévoilé la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes. Elle sera disponible dans tous les magasins participants du monde à partir du 11 août 2023.

La prochaine extension Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes introduira des Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé dans le JCC Pokémon, et certains Pokémon-ex Téracristal auront besoin d’Énergies d’un type différent de leur nouveau type. Par exemple, les Dresseurs et Dresseuses découvriront Dracaufeu-ex en tant que Pokémon de type Obscurité au lieu de son type Feu habituel, ainsi que Tyranocif-ex en tant que type Électrique au lieu de son type Combat ou Obscurité habituel. Lorsqu’ils attaquent, es Pokémon-ex Téracristal utilisent le même type d’Énergie que leur type habituel, mais leur Faiblesse correspondra à leur nouveau type. Ces cartes suivront également les mêmes règles que les Pokémon-ex traditionnels : lorsqu’ils sont mis K.O., les Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé offrent deux cartes Récompense au lieu d’une.

Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

15 Pokémon-ex et 6 Pokémon-ex Téracristal ;

12 Pokémon « illustration rare »

6 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare »

12 Pokémon-ex et cartes Supporter « ultra rare », entièrement illustrées et texturées ;

3 cartes texturées dorées « hyper rare ».

Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes sera disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants.

De plus, avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows le 10 août 2023. Lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes récompensera les joueurs et les joueuses avec un nouveau deck mettant en vedette Dracaufeu-ex de type Obscurité. Un deck premium supplémentaire avec Terracruel-ex pourra également être déverrouillé en échangeant des Cristaux, gagnés en accomplissant des quêtes quotidiennes.