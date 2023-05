Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par la boutique en ligne elle-même.

All Games

1. Zelda: Tears of the Kingdom

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Zelda: Breath of the Wild

4. Super Smash Bros. Ultimate

5. Mortal Kombat 11

6. Mario Party Superstars

7. New Super Mario Bros. U Deluxe

8. Inside

9. Minecraft

10. Stardew Valley

11. Among Us

12. Just Dance 2023 Edition

13. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

14. Animal Crossing: New Horizons

15. Overcooked 2

16. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

17. Nintendo Switch Sports

18. Dragon Ball Xenoverse 2

19. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

20. Super Mario Odyssey

21. Unpacking

22. Pokemon Violet

23. FIFA 23 Legacy Edition

24. Unravel Two

25. The Oregon Trail

26. Cars 3: Driven to Win

27. LEGO 2K Drive

28. Limbo

29. Jenny LeClue: Detectivu

30. Pokemon Scarlet

Download-Only Games

1. Inside

2. Stardew Valley

3. Among Us

4. The Oregon Trail

5. Limbo

6. Jenny LeClue: Detectivu

7. Disney Dreamlight Valley

8. Cooking Simulator

9. Outlast: Bundle of Terror

10. Mortal Kombat

11. Green Hell

12. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

13. Real Boxing 2

14. Thief Simulator

15. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2

16. Hollow Knight

17. South Park: The Stick of Truth

18. Kirby’s Dream Buffet

19. Cozy Grove

20. Warhammer 40,000: Boltgun

21. Slime Rancher

22. Farm Tycoon

23. Outlast 2

24. Yooka-Laylee

25. Truck Simulator

26. Five Nights at Freddy’s

27. Old Man’s Journey

28. ACA NeoGeo Metal Slug 3

29. Five Nights at Freddy’s: Security Breach

30. Hungry Shark World