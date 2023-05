Petit dernier de NIS America, Monster Menu arrive sur nos consoles et nous prépare à la cuisine. Cooking Mama n’a qu’à bien se tenir et les monstres aussi ! Orienté tactical-RPG avec de l’exploration de donjon, vous dirigerez une équipe qui essaie tant bien que mal de survivre dans les profondeurs. Voyons tout cela de plus près.

Vous aimez le lore ?

Avant de vous lancer dans l’aventure, le jeu vous pose le contexte. Tout d’abord, vous allez devoir créer votre personnage principal. La personnalisation est correcte pour vous permettre d’y trouver votre compte sans pour autant y passer des heures. La difficulté sera de choisir parmi les classes proposées sans même savoir à quoi elles correspondent, hormis un bref descriptif des passifs et armes utilisables. Une fois votre avatar modelé à votre goût et nommé, l’aventure commence !

Vous êtes originaire de la ville de Piohne, réputée pour ses aventuriers. Vous-même aventurier, vous avez passé votre temps à vous entraîner avec les meilleurs de la ville. Afin de prouver que vous avez pris en grade et pour démontrer vos compétences, vous avez été envoyé dans un donjon connu sous le nom des Terres Scellées. C’est un donjon prévu pour les débutants, tout devrait se passer sans problème, théoriquement… Mais dans un malencontreux concours de circonstances, vous vous êtes retrouvé à court de provisions. Après trois jours à errer ça et là, vous n’êtes pas parvenu à trouver la sortie. Vous finissez par trouver une dépouille de monstre et décidez de manger un bout de sa patte. Ça n’a pas l’air très appétissant mais vous ne pouvez pas lutter contre la faim qui vous tiraille. Vous ne savez pas si c’est le goût ou la fatigue mais vous êtes tombé inconscient peu après avoir ingéré votre « repas ».

Après un bref regard, vous constatez que l’endroit où vous vous situez n’a rien à voir avec celui dont vous vous souveniez avant de perdre connaissance. Il semblerait que quelqu’un ait installé un campement ici. Il y a divers objets qui traînent, mais ils sont tous cassés. Personne ne semble être dans les parages et l’état des objets laisse penser qu’ils n’ont pas servi depuis un long moment. Aucun monstre aux alentours non plus, l’endroit a l’air sûr, idéal pour un campement. Vous décidez d’établir ce lieu comme base pour mieux vous préparer à sortir de ce donjon.

Cette petite introduction mélange phases de texte, exploration et gameplay pour prendre en main les commandes et comprendre très rapidement le contexte. C’est plutôt agréable à suivre et bien amené. L’objectif est clair, vous voulez partir de cet enfer qui était censé être une promenade de santé.

Bien se préparer, c’est important

Commençons par ce qui sera le nerf de la guerre : votre base. Elle vous permet de vous préparer dans votre exploration. Inventaire, nourriture, équipements et outils devront être réalisés en amont avant d’explorer. Le donjon ne vous fait pas de cadeau et le campement sera le seul endroit où vous pourrez sauvegarder (la sauvegarde automatique ne s’active qu’une fois arrivé au campement). Vous pouvez créer des objets depuis des matériaux ou grâce à des plans. Vous pouvez combiner ensemble jusqu’à cinq matériaux pour créer des outils sans plan (et sans pouvoir connaître le résultat à l’avance). Pour utiliser les plans, vous devrez les apprendre et avoir les bons ingrédients à disposition. Vous pouvez également cuisiner des repas en apprenant de nouvelles recettes. Les repas vont vous être utiles pour restaurer vos barres d’énergies principales : Point de vie, Calories, Hydratation et Bonheur. Ces barres représentent l’état de santé de votre personnage, il est donc important de les maintenir élevées mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Chaque repas préparé propose des effets différents qui vont principalement influencer votre santé, en bien ou en mal en fonction du niveau gustatif du plat (par exemple, manger des insectes vous fera récupérer des forces mais diminuera votre bonheur). Un point très important est que tout ce que vous cuisinez à votre base doit être consommé. Si vous quittez le campement, un message vous indiquera que les repas préparés non consommés seront perdus. Lors de votre début de partie, le campement ne vous sera pas utile mais vous pourrez déjà vous familiariser avec l’interface. Une fois prêt, vous vous mettez en route.

D’un point de vue ambiance et contenu, Monster Menu se rapproche visuellement de Disgaea au niveau de la construction des niveaux. Vous vous déplacez librement sur une carte composée de blocs avec la possibilité de sauter pour atteindre les blocs situés en hauteur. Divers objets gisent au sol et vous pouvez les récolter pour récupérer objets, armes, armures ou ingrédients divers. Il convient néanmoins de faire attention à ce que vous récupérez car chaque objet ramassé a un poids et vous êtes limité sur le poids total que vous pouvez transporter. Cette limite évolue au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux mais vous pourriez vous retrouver à devoir vous débarrasser d’objets pour pouvoir en prendre un nouveau qui vous intéresse. Vous n’êtes cependant pas seul et les monstres se déplacent librement eux aussi et entrer en contact avec eux déclenchera un combat. Engager le combat avec un monstre qui ne vous regarde pas vous donnera un avantage d’initiative. A l’inverse, un monstre qui vous fonce dedans pendant que vous récoltez ou avez le dos tourné et vous serez fortement désavantagé. Lorsque vous récoltez des objets, votre personnage est volontairement figé dans une animation qui vous empêche d’agir. Faites donc attention à ne pas vous faire surprendre par les monstres lors de ces moments. Quand un combat se lance, l’interface se modifie alors pour faire apparaître plus clairement la démarcation des cases au sol. On se rapproche alors plus de Disgaea ou de Dofus où toutes vos actions seront limitées en portée, définies par les cases qui vous séparent de vos adversaires. Votre objectif est alors de réduire les points de vie des monstres à 0 avant que les vôtres n’y arrivent. Plusieurs options s’offrent à vous : attaquer, utiliser des compétences, des objets, vous défendre ou manger vos ennemis. Au lieu de consommer du mana, les actions que vous effectuez viennent entamer vos jauges de calories et d’hydratation. A la fin du combat, le monstre reste au sol et vous pourrez récolter les matériaux sur sa dépouille. Toutefois, lorsque vous combattez plusieurs monstres, les dépouilles des monstres vaincus peuvent être mangées tant que le combat n’est pas terminé. Vous n’aurez pas de récompenses car la dépouille disparaîtra mais vous récupérerez un peu de santé sur vos barres. Utile dans les cas d’urgence.

Hormis les objets et les monstres, vous rencontrerez parfois des autels. Vous pourrez y dépenser les fragments que vous obtenez sur les monstres pour obtenir divers effets. Ces effets peuvent se cumuler mais disparaîssent quand vous retournez à votre base. Attention tout de même car tous les effets ne sont pas forcément bénéfiques. Mais tout ceci serait bien trop simple si le jeu ne se contentait que de cela. Vous trouverez dans chaque zone un escalier qui vous permettra d’accéder à la zone suivante (et qui vous rapprochera quelque peu de la sortie). A chaque escalier, vous avez le choix entre continuer ou retourner au campement pour récupérer des forces. Cette option est utile car il existe une notion du temps qui passe. A la nuit tombée, tous les monstres deviennent plus forts et vous pourriez faire de mauvaises rencontres. Un petit message apparaît lorsque la nuit tombe pour vous avertir. Afin de vous épauler un minimum, sur la carte et la mini carte sont affichés les monstres, les autels, les objets récoltables ainsi que l’escalier menant à l’étage suivant. A vous de voir si vous continuez ou si vous allez vous reposer. En parallèle, lors de votre exploration, les jauges de santé de votre personnage diminuent petit à petit quand vous marchez (et un peu plus rapidement si vous courrez). Vous devrez donc constamment faire attention à ce que vos jauges de calorie et d’hydratation ne soient jamais à sec sous peine de voir vos points de vie être affectés. D’autant plus que ces jauges sont nécessaires pour pouvoir agir en combat.

On prend les mêmes et on recommence

Bien évidemment, à moins d’être un tryharder ultime, vous ne pourrez pas sortir du donjon dès votre première excursion. Les combats sont bien loin de se passer comme prévu au début de votre épopée et vous tomberez inconscient une fois vos points de vie descendus à 0. Mais au lieu de mourir, vous vous réveillerez étrangement en forme, dans votre campement de base. Une petite scène intervient à nouveau et votre personnage se demande s’il parviendra à sortir de ce donjon un jour. Si seulement quelqu’un pouvait venir l’aider à se sortir de là. D’une pirouette scénaristique, vous repassez par l’interface de création de personnages dans le but de vous créer de nouveaux alliés. Une fois le quatrième mur brisé, votre personnage sent une présence humaine s’approcher du campement. De nouveaux aventuriers se retrouvent ici avec vous, probablement eux aussi coincés dans les Terres Sacrées. Vous décidez de faire équipe pour sortir de ce donjon et le jeu commence réellement. Vous n’avez désormais plus un personnage mais quatre personnages sous votre responsabilité, que vous devez armer, nourrir et surveiller.

Une fois votre équipe constituée, vous devez choisir un chef d’équipe. Si un des membres de l’équipe a ses points de vie qui tombent à zéro, vous pouvez continuer l’exploration. En revanche, si votre chef d’équipe se trouve dans cette situation, l’exploration s’arrête immédiatement. Lorsque toute l’équipe est KO (ou si le chef est mis KO), vous retournez au camp de base en perdant vos niveaux, quelques objets et les bonus acquis via la nourriture et les autels. Cependant, vous conservez votre équipement, les compétences acquises et les objets spéciaux. Dans votre exploration, vous tiendrez à jour un carnet de notes qui se remplira au fur et à mesure de vos découvertes, que ce soit des monstres, de la nourriture ou des objets récoltés. Tout cela sera consigné et accessible à tout moment pour vous aider dans votre quête de quitter le donjon.

Ça manque de goût

Monster Menu est donc un jeu d’exploration avec quelques mécaniques de RPG. Plus vous utilisez une compétence, plus elle se renforcera et plus vous aurez de chance d’en débloquer sa version améliorée. Les différentes classes apportent une pointe de stratégie aux combats afin de bien les placer pour gérer les différentes situations qui peuvent se produire en combat. Toutefois, après quelques heures de jeu, le titre se révèle très répétitif : explorer, tuer des monstres, vérifier les autels, prendre l’escalier, aller (ou non) au campement, explorer, etc… A côté de ça, l’ambiance musicale et sonore est très pauvre. Votre personnage répétera sans cesse les mêmes trois lignes de texte en boucle à chaque objet récolté, ce qui devient vite lassant et énervant. Graphiquement, on reste dans l’univers de niche de NIS America donc ça plait ou ça ne plait pas. Mais un effort aurait tout de même pu être fait sur ce nouveau titre plutôt que d’avoir un skin recyclé des Disgaea. On regrettera une fois encore l’absence de traduction en français d’un jeu qui se veut exigeant par son gameplay et sa compréhension de l’univers.

Conclusion 5.3 /10 Avec de très bonnes idées sur le papier, une gestion de votre équipe vraiment poussée et une bonne ambiance instaurée dès les premières minutes de jeu, Monster Menu devra toutefois être mis entre les mains d'un public averti et déjà habitué aux autres titres exigeants de NIS America. Très répétitif et sans ambiance musicale pour faire passer le temps, le jeu voudra probablement vous faire sombrer dans la même folie que ses personnages, coincés dans cette boucle sans fin pour atteindre la sortie. L'immersion est impeccable mais risque de ne pas convenir à tout le monde, encore plus pour les anglophobes. LES PLUS L’immersion du scénario dès les premières minutes

L’immersion du scénario dès les premières minutes Le système de création des personnages est plaisant

Le système de création des personnages est plaisant La gestion de l’équipe avec leurs différentes jauges

La gestion de l’équipe avec leurs différentes jauges Les combats sont intéressants tactiquement

Les combats sont intéressants tactiquement Le cycle jour/nuit apporte une richesse tactique à vos décisions

Le cycle jour/nuit apporte une richesse tactique à vos décisions La possibilité de manger les monstres vaincus LES MOINS Pas de traduction française

Pas de traduction française Les onomatopées des personnages sont insupportables à la longue

Les onomatopées des personnages sont insupportables à la longue L’absence de musique une bonne partie du jeu est trop flagrant

L’absence de musique une bonne partie du jeu est trop flagrant Le jeu devient très vite répétitif malgré sa profondeur

Le jeu devient très vite répétitif malgré sa profondeur Les différentes classes jouables sont mal mises en avant, peu expliquées

Les différentes classes jouables sont mal mises en avant, peu expliquées Une certaine flemme sur l’aspect graphique du jeu Détail de la note Scénario 0

Gameplay 0

Musiques 0

Graphismes 0

Durée de vie 0

Accessibilité 0