Montez à bord du train express vers la richesse dans Railway Empire 2 ! Incarnez un entrepreneur astucieux, prenez le contrôle d’une petite entreprise ferroviaire au début des années 1800 et faites de vos locomotives les moteurs de l’économie. Faites de votre entreprise la plus grande entreprise ferroviaire du continent et devancez vos concurrents en reliant villes et entreprises par un réseau de lignes ferroviaires, de ponts et de tunnels. 60 locomotives célèbres sont à votre disposition. Elles tirent des wagons de fret et de passagers et inaugurent une ère d’une importance historique pendant la révolution industrielle.

Railway Empire 2 propose des cartes plus grandes, plus détaillées et plus vivantes que jamais. Les États-Unis et l’Europe continentale sont reproduits dans deux cartes immenses, et des cartes plus détaillées se concentrent sur des régions spécifiques de chaque continent. L’amélioration de la construction des voies permet de se concentrer sur les décisions à prendre pour stimuler l’économie et favoriser la croissance des villes. Les signaux sont placés automatiquement, les ponts peuvent contenir jusqu’à 4 voies et les gares extensibles peuvent avoir jusqu’à 8 voies.

Choisissez parmi 6 personnages qui dirigera votre entreprise ferroviaire, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. Jouez aux 5 campagnes ou à l’un des 14 scénarios si vous aimez le défi. Choisissez la difficulté dans le mode Jeu libre personnalisable ou construisez le réseau ferroviaire parfait en mode Construction. Affrontez la concurrence avec vos amis en multijoueur coop. Vous pouvez même monter à bord de l’un de vos trains et admirer le paysage qui défile tandis que le cheval de fer accélère.