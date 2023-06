Oyez moussaillons ! Saluez le grand retour d’un jeu vidéo légendaire qui fait frémir par-delà les mers !

Paris, le 31 mai 2023 – Microids est très fier d’annoncer le retour de l’une de ses plus grandes licences avec Corsairs – La Bataille des Caraïbes. Préparez-vous à écumer les Mers des Caraïbes dans ce reboot du célèbre jeu de stratégie/gestion prévu pour 2024 sur PC, mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Il y a plus de 20 ans, Microids captivait les joueurs avides de stratégie et de piraterie avec Corsairs, qui leur permettait d’incarner un corsaire au service de l’Angleterre, de la France ou encore de la Hollande, en quête de renommée et de richesse.

Dans Corsairs – La Bataille des Caraïbes, le STR (jeu de stratégie en temps réel) se réinvente dans le monde toujours très prisé des flibustiers. Au programme, les modes Campagne et Aventure, ainsi qu’un nouveau mode rapide qui vous permet de jouer contre l’IA en solo en local ou en multijoueur en ligne jusqu’à 4 joueurs.

« Corsairs est un titre qui a marqué à la fois l’histoire du genre et de Microids. Nous sommes déterminés à préserver son essence tout en y apportant des améliorations significatives pour remettre cette licence emblématique au goût du jour. C’est une grande joie que de pouvoir faire vivre cette expérience aux nouveaux venus, tout comme aux fans nostalgiques qui ont vécu l’aventure Corsairs il y a maintenant deux décennies »

Elliot Grassiano – COO et DGA de Microids

À propos de Corsairs – La Bataille des Caraïbes

Considéré comme l’un des meilleurs jeux de stratégie sur le thème des pirates, Corsairs – La Bataille des Caraïbes mêle désormais combat tactique et gestion. La nouvelle mécanique de commerce force le joueur à gérer intelligemment sa flotte pour négocier et défendre ses positions commerciales, avec la possibilité d’améliorer son navire, un système de carte au trésor… Sans oublier un nouveau mode « Abordage » avec plusieurs classes de soldats, ainsi qu’un Capitaine qui peut désormais prendre part aux batailles.

Naviguez dans les eaux tumultueuses des Caraïbes, et constituez une flotte puissante pour combattre d’autres navires ennemis. Explorez les îles exotiques des Antilles pour découvrir des trésors cachés, recrutez des membres d’équipage pour vos navires et luttez pour la suprématie de votre Nation dans les Caraïbes du côté Français, Danois, Espagnol, Britannique ou Néerlandais.

Vivez l’aventure de la piraterie dans un vaste monde ouvert aux nombreuses possibilités !

Corsairs – La Bataille des Caraïbes sortira sur PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch au courant de l’année 2024.